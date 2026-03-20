Pioggia di soldi sull'Inter, Marotta ha già detto sì: è lui il sacrificato di giugno - Prensa-latina.it

Pioggia di soldi sull’Inter, Marotta ha già detto sì: è lui il sacrificato di giugno

L’Inter sta per affrontare un’estate di scelte difficili e una di queste riguarda un giocatore che, pur avendo mostrato un rendimento notevole, sembra destinato a lasciare Milano. Marcus Thuram, arrivato a parametro zero, si trova ora al centro di un intricato gioco di mercato, con una proposta da 85 milioni di euro che l’Inter non può rifiutare. Questo potrebbe essere il sacrificio necessario per dare un rinnovato slancio alla squadra nella prossima stagione.

Le voci sono sempre più insistenti e l’offerta che starebbe arrivando sul tavolo dell’Inter dall’Arabia Saudita non lascia spazio a dubbi: 85 milioni di euro sono una cifra che, se concretizzata, porterebbe una plusvalenza netta notevole. Il fatto che il francese sia arrivato senza spendere un euro per il suo cartellino rappresenta un’opportunità per fare il prossimo mercato e rientrare in un equilibrio finanziario sempre più delicato.

Con una cifra così alta, la cessione si presenterebbe come una mossa necessaria, che permetterebbe all’Inter di compiere investimenti mirati e strutturali per il futuro. La plusvalenza derivante dalla vendita di Thuram potrebbe fornire la liquidità necessaria per agire con maggiore libertà sul mercato.

Le conseguenze per il futuro dell’Inter

A livello tecnico, l’Inter perderebbe uno degli attaccanti più interessanti degli ultimi anni, ma il sacrificio sembra essere legato alla volontà di costruire una squadra ancora più competitiva. Con i soldi della cessione, Marotta e il suo staff potrebbero concentrarsi su rinforzi mirati, sia in attacco che in altri reparti, per rendere l’Inter più solida e pronta a lottare per gli obiettivi stagionali.

In fondo, il calciomercato è un continuo gioco di equilibri e compromessi e l’Inter sembra aver scelto la strada più pragmatica, sacrificando un giocatore per un futuro più stabile e più competitivo. Resta da capire se l’eventuale mossa si rivelerà vincente, ma una cosa è certa: 85 milioni sono una cifra che potrebbe cambiare l’andamento delle prossime stagioni.