Questo è il momento peggiore della giornata per volare, secondo il proprietario di una compagnia aerea

Qual è il momento peggiore per volare, se effettivamente ce n’è uno? Il proprietario di una compagnia non ha dubbi.

Molti scelgono il volo serale per comodità. Si lavora durante il giorno e si parte dopo, senza perdere tempo utile. Il problema è che proprio questa fascia oraria concentra più rischi operativi. Secondo chi lavora nel settore, l’ultimo volo della giornata è quello più esposto a ritardi e cancellazioni.

Il meccanismo dei ritardi accumulati

Un aereo non effettua una sola tratta. Durante la giornata compie più voli, con equipaggi, gate e rotazioni che si susseguono senza pause lunghe. Se un volo del mattino parte in ritardo, quel ritardo non viene recuperato facilmente. Si trasferisce sui voli successivi e tende ad aumentare. Alla sera si arriva con un sistema già sotto pressione, senza margini per assorbire ulteriori imprevisti.

Questo spiega perché i voli serali risultano più instabili. Non dipende da un singolo evento, ma da una sequenza di piccoli ritardi che si sommano nel corso della giornata.

Cosa succede nelle ore serali

Quando si arriva all’ultimo volo, le condizioni operative cambiano. L’equipaggio ha già completato gran parte del turno, il personale di terra è ridotto e molte strutture dell’aeroporto iniziano a chiudere. In caso di ritardo o problema tecnico, le alternative sono limitate, perché non ci sono altri voli successivi su cui riproteggere i passeggeri.

Una coincidenza persa in questa fascia oraria comporta spesso uno stop forzato fino al giorno seguente. Anche l’assistenza diventa meno immediata, perché i servizi sono ridotti rispetto alle ore centrali della giornata.

Le conseguenze e i limiti dei voli di mattina presto

Il disagio non riguarda solo il tempo. Un ritardo serale può comportare spese aggiuntive, come pernottamenti imprevisti o modifiche dell’itinerario. Chi viaggia per lavoro rischia di saltare appuntamenti, chi viaggia per vacanza perde parte del soggiorno programmato.

Non si tratta di casi isolati. Il sistema, a fine giornata, è più fragile. Anche piccoli problemi possono avere effetti più ampi rispetto ad altri orari.

Partire molto presto riduce il rischio di accumulo dei ritardi, perché l’aereo non ha ancora effettuato tratte precedenti. Tuttavia, emergono altre criticità. Gli aeroporti nelle prime ore del mattino operano con personale ridotto e alcuni servizi non sono ancora attivi. In caso di guasti o verifiche tecniche, i tempi possono allungarsi, proprio per la minore presenza di squadre operative.

Anche la gestione dei passeggeri è meno fluida. I margini di intervento sono più limitati rispetto alle ore centrali. Oltre all’orario, incide il giorno scelto. Il venerdì sera rappresenta una delle fasce più congestionate. Si sommano viaggi di lavoro e partenze per il weekend, con aerei pieni e maggiore pressione su tutto il sistema.

Situazioni simili si verificano alla vigilia delle festività, quando il traffico aumenta e la gestione diventa più complessa. In questi contesti, anche un ritardo minimo può propagarsi rapidamente.

La fascia più stabile

Non esiste un orario senza rischi, ma le partenze a metà mattina risultano più equilibrate. Gli aerei hanno già iniziato le rotazioni, ma non hanno ancora accumulato ritardi rilevanti. Il personale è pienamente operativo e ci sono più opzioni in caso di modifiche. Questa fascia non elimina i problemi, ma offre una gestione più stabile rispetto agli estremi della giornata.

L’orario incide direttamente sull’affidabilità del viaggio. Un volo serale può sembrare più comodo, ma espone a più variabili. Un volo troppo presto riduce alcuni rischi, ma ne introduce altri legati alla gestione operativa. La differenza, nella pratica, sta nella probabilità che un imprevisto possa essere gestito o meno durante la stessa giornata.