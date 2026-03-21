Salta la panchina bianconera in Serie A, decisione ufficiale: ecco chi lo sostituirà

Un’altra rivoluzione in panchina scuote il calcio internazionale. Il Santos, uno dei club più prestigiosi e storici del Brasile, con i suoi colori bianconeri e una tradizione che affonda le radici nella storia del calcio mondiale, si trova ora a fare i conti con una nuova fase. La decisione che ha fatto parlare tutti, e che potrebbe segnare l’inizio di un capitolo importante per il club paulista, riguarda il tecnico recentemente esonerato, Juan Pablo Vojvoda, che aveva guidato la squadra per un periodo relativamente breve.

La notizia dell’esonero arriva dopo un inizio di stagione che, purtroppo, non ha soddisfatto le alte aspettative del club e dei suoi tifosi. Vojvoda non è riuscito a imporre il gioco che ci si aspettava, e nonostante qualche sprazzo di buona prestazione, i risultati non sono stati all’altezza. La dirigenza del Santos, dunque, ha deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore, spingendo per un cambio di direzione.

Il ritorno di Cuca al Santos: è la quarta volta

Al posto di Vojvoda, il Santos ha ufficializzato l’ingaggio di Cuca, tecnico di grande esperienza e un vero e proprio esperto della Serie A brasiliana. Il suo nome è noto a tutti per le sue precedenti esperienze, che l’hanno visto protagonista sia in Brasile che a livello internazionale. Cuca è riuscito a ottenere risultati importanti e ora torna sulla panchina del Santos con l’obiettivo di risollevare una squadra che ha bisogno di ritrovare subito il giusto slancio.

La sua esperienza e la sua capacità di gestire squadre in difficoltà potrebbero essere proprio ciò di cui il Santos ha bisogno in questo momento delicato. L’ex allenatore del Flamengo, noto per il suo stile di gioco solido e la capacità di adattarsi alle situazioni più complicate, arriva con l’obiettivo di rilanciare il progetto e riportare il club a quei livelli di competitività che i tifosi auspicano.

Per i tifosi del Santos questa scelta rappresenta una vera e propria iniezione di fiducia. La speranza è che Cuca possa far ritrovare serenità alla squadra, ma anche ridare un’identità forte al club, che da sempre è un simbolo di passione e competizione. Il futuro ora è nelle sue mani e il cammino che lo attende non sarà certo privo di sfide. La Serie A brasiliana è un campionato complesso, ma Cuca sa come muoversi in queste acque turbolente. Sarà interessante vedere come riuscirà a gestire una situazione che, almeno inizialmente, appare piuttosto delicata.