Kilocal compresse è un noto e pubblicizzato integratore alimentare a base di cromo, iodio, gambo d’ananas con estratti vegetali e con frutto-oligosaccaridi, che può essere fruito per come coadiuvante nelle diete ipocaloriche, aiutando pertanto a raggiungere in maniera sostenibile i propri obiettivi di dimagrimento.

In particolare, il cromo presente in Kilocal compresse favorisce il metabolismo di grassi e di zuccheri, mentre lo iodio può apportare come beneficio il supporto alla trasformazione delle sostanze nutritive contenute nel cibo in energia.