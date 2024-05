La psicologia dietro agli incidenti stradali: come gestire lo stress e prevenire gli incidenti

Gli incidenti sulle strade sono tra le principali cause di morte e lesioni nel mondo. Nel 2023 sono stati ben 44.778 i sinistri stradali rilevati dalle Forze dell’Ordine sulle strade italiane, e questi hanno causato ben 449 vittime e oltre 24 mila feriti. Numeri impressionanti che, seppure in diminuzione rispetto agli anni precedenti, sono ancora molto alti.

Incidenti stradali: le cause principali

Oltre ai guasti tecnici e a eventuali problemi sulle infrastrutture, all’origine di un sinistro possono esserci distrazione, eccesso di sicurezza, abuso di sostanze e in alcuni casi anche una componente psicologica, come ansia o stress. Imparare a gestire lo stress e a prevenire le ansie legate alla guida può influire sulla sicurezza stradale.

Il traffico congestionato, gli impegni e la pressione quotidiana, soprattutto nelle grandi città, sono tutti fattori che incidono sul livello di stress. Questo, a sua volta, si ripercuote sulla lucidità, sulla gestione della rabbia, sulla concentrazione e anche sui riflessi, rendendo la guida meno attenta e sicura, per chi guida e per chi sta intorno.

Riconoscere i segnali d’allarme è fondamentale per prevenire gli incidenti. Tuttavia, se nonostante tutte le attenzioni si è rimasti coinvolti in incidenti stradali e si desidera chiarire la propria posizione, una fonte professionale come https://www.tutelasinistristradali.it/ può essere un’ottima soluzione.

Gestire lo stress alla guida

Se lo stress rende nervosi alla guida, ecco qualche accorgimento utile per gestirlo al meglio e limitarne gli effetti. Una buona pratica facile da attuare è imparare qualche tecnica di rilassamento da utilizzare se ci si sente sopraffatti. Memorizzare esercizi di respirazione profonda o di focalizzazione, ad esempio, può essere molto utile per contrastare il corto circuito innescato dallo stress.

Prevenire gli incidenti con un’agenda ben organizzata

Allo stesso tempo una pianificazione efficiente della giornata potrebbe prevenire le ansie causate dalla fretta o dal traffico che fa accumulare ritardo, eliminando all’origine alcune delle principali cause di stress. Anticipare la sveglia anche solo di 15 minuti potrebbe mettere al riparo da eventuali incidenti stradali causati dall’affanno.

Regola numero uno: rispettare le regole

Pianificazione e autocontrollo però non potranno mai compensare o sostituire una guida consapevole, ecco perché la prima regola fondamentale per fare la propria parte nella sicurezza stradale è conoscere e applicare il Codice della Strada.

Seguire le regole è un ottimo modo per combattere lo stress e per prevenire incidenti e sanzioni, che ne causerebbero dell’altro. Questo include, naturalmente, rispettare le regole sull’utilizzo degli smartphone; quindi, non utilizzarlo assolutamente mentre si guida, e astenersi dal mettersi alla guida sotto effetto di sostanze come alcool e droghe.

Prevenire gli incidenti si può

La psicologia può giocare un ruolo cruciale nella prevenzione degli incidenti perché incide sulla propria capacità di guida, strettamente legata alle condizioni psicofisiche con cui ci si siede al volante. Se è vero che non si ha alcun potere contro le tragiche fatalità, è altrettanto vero che, mettendo in atto piccole accortezze quotidiane, ci sono buone probabilità di prevenire incidenti stradali causati da una mente appesantita e affaticata. Prendere atto dei nostri punti deboli e correre ai ripari può fare davvero la differenza.