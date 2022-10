Se avete un cane, sapete bene che una delle sfide più costanti è quella di gestire lo spargimento dei peli. I peli del cane possono essere ovunque: sui vestiti, sui mobili e persino nel cibo. Anche se non è possibile impedire al cane di spargere il pelo, ci sono alcune cose che si possono fare per ridurre al minimo la quantità di peli in casa. In questo articolo vi mostreremo alcuni consigli su come pulire i peli del cane per mantenere la vostra casa pulita e ordinata.

Razze di cani che non perdono pelo

Non tutte le razze di cani sono uguali quando si parla di spargimento di pelo. Alcuni cani fanno pochissimo pelo, mentre altri sembrano farne in continuazione. Se siete alla ricerca di un cane che non lasci peli su mobili e vestiti, scegliete una delle seguenti razze non lavatrici.

– Terrier australiano

– Bichon Frise

– Crestato cinese

– Coton de Tulear

– Avanese

– Kerry Blue Terrier

– Maltese

– Schnauzer

– Terrier a pelo corto

– Terrier bianco delle Highlands occidentali

I migliori strumenti per rimuovere i peli del cane

Se state cercando i migliori strumenti per rimuovere i peli del cane, non cercate oltre! Ecco i nostri migliori strumenti per mantenere la vostra casa libera dal pelo:

Un buon aspirapolvere è un must per ogni proprietario di animali domestici. Consigliamo un aspirapolvere con una forte aspirazione e un attacco per peli di animali domestici.

I rulli per lanugine sono ottimi per rimuovere rapidamente i peli da mobili e vestiti.

Una spazzola per rimuovere i peli di animali domestici può essere utilizzata su tappezzeria e tappeti per sciogliere e sollevare i peli incastrati.

Per le aree più ostinate, provate a usare una spugna umida o un tovagliolo di carta bagnato per sollevare i peli.

Infine, una toelettatura regolare aiuterà a ridurre la quantità di peli che il cane sparge in casa. Spazzolate il cane regolarmente, prestando particolare attenzione alle aree che tendono a spargere di più (come il sottopelo).

Come prevenire lo spargimento di peli del cane

I cani sono macchine per lo spargimento di peli. È un processo naturale che li aiuta a regolare la temperatura corporea e a liberarsi del pelo vecchio e danneggiato. Ma se avete a che fare con un cane che sembra spargere più del solito, ci sono alcune cose che potete fare per ridurre la quantità di peli in casa.

Innanzitutto, date un’occhiata alla dieta del vostro cane. Una dieta sana è importante per tutti i cani, ma può essere particolarmente utile per quelli che hanno un eccesso di pelo. Assicuratevi che il vostro cane assuma una quantità sufficiente di proteine e acidi grassi essenziali, che possono contribuire a promuovere un pelo sano. Potreste anche prendere in considerazione integratori come gli acidi grassi omega-3, che possono contribuire a ridurre lo spargimento.

In secondo luogo, spazzolate regolarmente il cane. Questo aiuterà a rimuovere i peli sciolti dal pelo prima che possano cadere da soli. Assicuratevi di usare una spazzola adatta al tipo di pelo del vostro cane – se non siete sicuri, chiedete al vostro veterinario o al toelettatore di consigliarvi.

Infine, tenete d’occhio la salute generale del vostro cane. L’eccessivo spargimento di pelo a volte può essere un segno di una condizione di salute sottostante, quindi se notate

Soluzioni fai da te per la rimozione dei peli del cane

Se state cercando un modo per rimuovere i peli del cane dalla vostra casa, ci sono alcune soluzioni fai-da-te che possono aiutarvi. Un modo per rimuovere i peli del cane è usare un rullo per lanugine. Si può anche usare un panno umido o una spugna per pulire le superfici e raccogliere i peli di cane. Un’altra soluzione è quella di creare una spazzola per peli fai da te utilizzando del nastro adesivo. Infine, potete passare regolarmente l’aspirapolvere per ridurre la quantità di peli di cane in casa.

Per rimuovere i peli di cane dai vestiti, ci sono alcune opzioni. Potete provare a usare un rullo per pelucchi o un panno umido. È anche possibile utilizzare un rasoio per tessuti per rimuovere i peli di cane dai tessuti.

Quando rivolgersi a un toelettatore

Se il pelo del vostro cane sembra opaco o se inizia a spargere eccessivamente, potrebbe essere il momento di fissare un appuntamento con un toelettatore professionista. Una buona toelettatura può aiutare a ridurre lo spargimento di pelo, a rimuovere i tappeti e i grovigli e a far apparire il pelo del vostro cucciolo lucido e sano.

Con quale frequenza rivolgersi a un toelettatore

La frequenza della toelettatura dipende dal tipo di mantello del cane. I cani con manti corti possono aver bisogno di una toelettatura ogni pochi mesi, mentre quelli con manti lunghi e folti possono aver bisogno di una toelettatura ogni poche settimane. Consultate il vostro toelettatore per determinare il programma di toelettatura migliore per il vostro cucciolo.