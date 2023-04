Cosa fare se ci si trova di fronte a uno squalo

L’oceano può essere un luogo pacifico e rilassante, ma ospita anche alcune delle creature più terrificanti del pianeta. Gli squali possono sembrare usciti da un film dell’orrore, ma gli incontri con questi animali sono reali. Se amate trascorrere del tempo in acqua, è fondamentale che sappiate cosa fare se vi trovate di fronte a uno di questi formidabili predatori!

Cosa fare se si vede uno squalo in acqua

Se vi trovate in acqua e vedete uno squalo, mantenete la calma e seguite i seguenti passi:

Allontanatevi lentamente dallo squalo mantenendo il contatto visivo. Non fate movimenti bruschi e non voltate le spalle allo squalo. Se state nuotando, fermatevi e galleggiate tranquillamente a pancia in giù o sulla schiena con le mani sui fianchi. Se state facendo surf, sdraiatevi sulla tavola da surf con le braccia lungo i fianchi o a penzoloni sul bordo della tavola e aspettate che lo squalo si allontani.

4. Se vi state immergendo, risalite lentamente in superficie tenendo d’occhio lo squalo. Non fate movimenti bruschi e non sguazzate nell’acqua.

5. Uscite dall’acqua il più rapidamente e con calma possibile una volta che vi siete messi in salvo.

Cosa fare se si viene attaccati da uno squalo

Se venite attaccati da uno squalo, ci sono alcune cose che potete fare per cercare di difendervi. Innanzitutto, cercate di mantenere la calma e di non farvi prendere dal panico. Se potete, cercate di colpire lo squalo sul naso o sugli occhi, perché sono zone sensibili. Potete anche provare a dare un calcio o un pugno alle branchie dello squalo, in modo da provocargli dolore e farlo allontanare a nuoto. Infine, se tutto il resto fallisce, si può provare ad afferrare le pinne o la coda dello squalo e tenerlo stretto finché non si stanca e si allontana.

Come evitare di essere attaccati da uno squalo

Ci sono alcune cose che si possono fare per evitare di essere attaccati da uno squalo:

Evitare di stare in acqua all’alba o al tramonto, quando gli squali sono più attivi.

Se nuotate in un’area in cui potrebbero esserci squali, rimanete vicino alla riva e in acque poco profonde.

Non nuotate da soli.

Evitare di indossare gioielli luccicanti o abiti dai colori vivaci

Non entrate in acqua se state sanguinando

Tenete conto di ciò che vi circonda e fate attenzione a eventuali segni di squali (pinne che emergono, ombre scure sotto l’acqua, ecc.).

Insomma, come abbiamo visto, la cosa migliore da fare se vi trovate di fronte a uno squalo è mantenere la calma ed evitare di fare movimenti bruschi. Assicuratevi di essere consapevoli di ciò che vi circonda in modo da poter identificare rapidamente qualsiasi potenziale minaccia o pericolo. Se necessario, usate rumori forti o gesti con le mani per apparire più intimidatori e allontanatevi dalla situazione in modo lento ma deliberato. Ricordate che gli squali, anche se a prima vista possono sembrare intimidatori, raramente attaccano l’uomo se non provocati.