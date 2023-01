Labbra screpolate, cosa fare per evitarle

Vivere in inverno può essere duro per la nostra pelle e purtroppo le labbra screpolate sono comuni in questo periodo dell’anno. Potreste pensare di aver provato tutti i rimedi possibili per combattere le labbra screpolate, ma potrebbero esserci delle soluzioni a cui non avete ancora pensato.

Dai rimedi naturali ai cambiamenti nello stile di vita, fino ai trattamenti medici, questo articolo fornirà una panoramica di tutte le opzioni disponibili per il trattamento delle labbra screpolate. Quindi, se siete alla ricerca di un modo per sbarazzarvi di quelle scaglie secche, continuate a leggere!

Cause delle labbra screpolate

Le cause delle labbra screpolate possono essere molteplici, tra cui il clima secco, le condizioni di vento, la disidratazione e alcuni farmaci. Il balsamo per labbra può aiutare a proteggere le labbra da questi agenti essiccanti e a mantenerle idratate.

Come prevenire le labbra screpolate

Ci sono alcune cose che si possono fare per prevenire le labbra screpolate:

Usate un balsamo per labbra o un burrocacao con SPF. Questo aiuta a proteggere le labbra dai raggi nocivi del sole. Bevete molti liquidi. In questo modo le labbra saranno idratate dall’interno. Evitate di leccarvi le labbra. Questo può infatti renderle più screpolate. State lontani dalle condizioni climatiche avverse. Se fuori fa freddo, assicuratevi di coprire le labbra con una sciarpa o altri indumenti protettivi.

Come trattare le labbra screpolate

Le labbra screpolate sono un problema comune, soprattutto in inverno. Ci sono diverse cose che si possono fare per trattare le labbra screpolate e prevenirle.

Per trattare le labbra screpolate, iniziate applicando un balsamo o una pomata sulle labbra. Questo aiuta a idratare e a proteggere le labbra da ulteriori danni. Si può anche provare a utilizzare un umidificatore in casa per aggiungere umidità all’aria ed evitare che le labbra si secchino.

Se le labbra sono molto screpolate, potrebbe essere necessario rivolgersi a un medico o a un dermatologo per un trattamento. Questi possono prescrivere farmaci per aiutare a guarire le labbra e ad alleviare il dolore o il disagio. Nei casi più gravi, può anche consigliare un intervento chirurgico per rimuovere la pelle danneggiata.

Quando rivolgersi a un medico per le labbra screpolate

Se le labbra sono screpolate, secche o screpolate, potrebbe essere il momento di rivolgersi a un medico. Ecco alcuni segnali che indicano la necessità di fissare un appuntamento con il medico:

le labbra sono molto secche, screpolate o sanguinanti

avete la febbre o altri segni di malattia

avete provato balsami per le labbra e rimedi casalinghi, ma le vostre labbra sono ancora secche

le labbra sono così secche da essere dolorose o da rendere difficile mangiare o bere

avete il diabete o un’altra condizione medica che potrebbe essere la causa della secchezza.

Insomma, abbiamo visto che le labbra screpolate possono essere irritanti, dolorose e antiestetiche. Fortunatamente, esistono molti semplici accorgimenti per alleviare il disagio delle labbra screpolate. Dall’uso di un balsamo per labbra con protezione SPF al bere molta acqua ogni giorno, questi consigli vi aiuteranno a mantenere le labbra sane e idratate per tutto l’anno.

Ricordate che è importante trovare un equilibrio tra mantenere le labbra idratate e proteggerle da ulteriori danni evitando ingredienti o prodotti aggressivi. Con costanza e pazienza, i miglioramenti si vedranno in poco tempo!