Consigli per la cura delle mani

La cura delle mani è fondamentale sia per la salute fisica che per il benessere mentale. Semplici operazioni come lavarsi regolarmente le mani possono contribuire a mantenerle in salute e a ridurre il rischio di ammalarsi. In questo articolo vi daremo dei consigli su come prendervi cura delle vostre mani, in modo da poter godere di uno stile di vita sano!

Igiene delle mani

Quando si parla di igiene delle mani, è importante ricordare le tre P: pressione, peristalsi e propriocezione. La pressione è la quantità di forza che si usa per strofinare le mani. La peristalsi è il movimento dell’intestino che muove il cibo attraverso l’apparato digerente. La propriocezione è la percezione della posizione del corpo nello spazio. Utilizzando questi tre principi, potete contribuire a mantenere le vostre mani pulite e sane.

1. Provate un sapone dal tocco leggero

Molti saponi contengono sostanze chimiche aggressive che possono irritare la pelle. In caso di irritazione, utilizzate un sapone dal tocco leggero. Saponi delicati come Dove o Dial sono perfetti per questo scopo. Questi saponi non seccano la pelle e la lasciano morbida e liscia.

2. Lavarsi bene le mani è fondamentale

Il lavaggio delle mani è uno dei passi più importanti da compiere per mantenerle pulite e sane. Assicuratevi di lavare accuratamente le mani con acqua e sapone. Evitate di usare detergenti aggressivi o abrasivi sulle mani perché possono danneggiare la pelle. Evitate anche di toccarvi gli occhi, il naso e la bocca mentre vi lavate le mani.

3. Utilizzare un agente igienizzante

Se non riuscite a lavarvi le mani correttamente, utilizzate un agente igienizzante per aiutarvi a pulirle. Gli agenti igienizzanti, come l’alcol o il cloro, possono uccidere i batteri e i virus presenti sulla pelle.

Uso corretto di un disinfettante per le mani

Il disinfettante per le mani è un ottimo modo per mantenere le mani pulite e libere da infezioni. Ecco alcuni consigli per l’uso dell’igienizzante per le mani:

Applicare l’igienizzante sulle mani prima di fare qualsiasi cosa che possa diffondere germi, come ad esempio toccarsi il viso.

Non usare troppo disinfettante per le mani. Una quantità eccessiva può rendere le mani secche e potrebbe non funzionare altrettanto bene.

Sciacquare le mani con acqua dopo aver usato il disinfettante per mani per rimuovere eventuali residui

Proteggere le mani in inverno

Il freddo può essere un problema per le mani, soprattutto se non ci si prende cura di loro. Ecco alcuni consigli per prendersi cura delle mani in inverno:

Riscaldate le mani prima di tutto facendo esercizi di base, come lavarsi il viso e sfregare le mani. In questo modo il sangue fluirà e il riscaldamento sarà rapido.

Rimanere idratati. Bevete molta acqua per mantenere le mani idratate e lubrificate.

Proteggere le mani dal freddo. Indossate guanti o muffole quando uscite all’aperto, anche se per poco tempo. Tenete in macchina qualche paio di guanti per quando ne avrete bisogno.

Usate degli scaldamani se dovete lavorare in condizioni di freddo per un periodo prolungato. Vi aiuteranno a tenere le mani calde senza occupare molto spazio nella borsa o nella tasca del cappotto.

Consigli per la cura delle mani per le donne

Quando si tratta di prendersi cura delle mani, non è necessario essere una modella o un’infermiera per fare il lavoro. Ecco alcuni consigli per mantenere le mani al meglio:

Idratare: Usate una crema idratante ogni giorno, anche se non pensate di avere le mani secche. Non solo aiuterà a mantenere la pelle morbida, ma contribuirà anche a prevenire i danni alla pelle dovuti all’esposizione al sole e ad altri fattori ambientali.

Evitare i prodotti chimici aggressivi: Evitate di usare saponi e lozioni aggressivi che possono irritare la pelle. Cercate invece di utilizzare detergenti delicati che non contengano solfati o altre sostanze chimiche aggressive.

Prendersi cura delle cuticole: Prendetevi cura delle cuticole mantenendole pulite e idratate. A tal fine, utilizzate un olio o una crema per cuticole ogni giorno prima di andare a letto.

Esercizio fisico regolare: Un buon modo per mantenere le mani in salute è esercitarle spesso. Tenete presente che un esercizio troppo intenso può portare all’affaticamento delle mani, quindi iniziate con attività leggere e aumentate gradualmente l’intensità man mano che vi sentite a vostro agio.

Consigli per la cura delle mani per gli uomini

Ci sono alcune semplici cose da fare per prendersi cura delle mani e mantenerle sane e funzionanti.

Lavatevi regolarmente le mani! Rimuovere lo sporco, gli oli e i batteri dalla pelle aiuta a prevenire le infezioni alle mani.

Usate una crema idratante o una crema per le mani se sentite le mani secche. L’idratazione della pelle aiuta a mantenerla sana e a evitare screpolature e spellature.

Proteggete le mani con una crema solare quando siete all’aperto. L’esposizione al sole può causare secchezza, screpolature e ulcere sulla pelle delle mani.

Non usate prodotti chimici o detergenti aggressivi sulle mani. Possono danneggiare la pelle e provocare infezioni. Utilizzate invece acqua e sapone o un sapone delicato.

Mantenete le cuticole curate e sane. Con il tempo, le cuticole possono danneggiarsi a causa dell’uso di guanti o dello sfregamento contro superfici dure. Questo può portare alla crescita eccessiva di funghi e infezioni. Tagliatele regolarmente con un coltello affilato o una lima per unghie”.