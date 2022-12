Cos’è e come funziona la blefaroplastica

Se state pensando di sottoporvi alla blefaroplastica, o chirurgia delle palpebre, non siete i soli. Secondo la Società Americana dei Chirurghi Plastici, questa procedura è uno degli interventi di chirurgia estetica più popolari eseguiti oggi. Pur non essendo un intervento salvavita, può migliorare notevolmente l’aspetto e la fiducia in se stessi. Se state pensando di sottoporvi alla blefaroplastica, ecco cosa dovete sapere sull’intervento e su come funziona.

Che cos’è la blefaroplastica?

La blefaroplastica, nota anche come chirurgia delle palpebre, è una procedura estetica che può migliorare l’aspetto delle palpebre. L’intervento può rimuovere la pelle e il grasso in eccesso dalle palpebre superiori e inferiori, oltre a rassodare i muscoli intorno agli occhi.

La blefaroplastica può essere eseguita su entrambe le palpebre, superiore e inferiore, o solo su una di esse. L’intervento richiede in genere circa 1-2 ore per essere completato e, in seguito, è probabile che si verifichino un po’ di gonfiore e lividi intorno agli occhi. I tempi di recupero sono in genere piuttosto brevi: la maggior parte delle persone è in grado di tornare alle proprie attività normali entro una settimana o poco più.

Se state pensando di sottoporvi a una blefaroplastica, è importante che vi rivolgiate a un chirurgo plastico abilitato che abbia esperienza nell’esecuzione di questo tipo di intervento. Questi sarà in grado di valutare le vostre esigenze individuali e di aiutarvi a decidere se l’intervento è adatto a voi.

Come funziona la blefaroplastica

La blefaroplastica, nota anche come chirurgia delle palpebre, è una procedura estetica che prevede la rimozione della pelle e del grasso in eccesso dalle palpebre superiori e inferiori. L’obiettivo della blefaroplastica è migliorare l’aspetto degli occhi e farli apparire più giovani e riposati.

L’intervento viene in genere eseguito in anestesia locale, con eventuale sedazione. Vengono praticate delle incisioni nelle pieghe naturali delle palpebre, dopodiché la pelle e il grasso in eccesso vengono rimossi. Le incisioni vengono poi chiuse con punti di sutura sottili.

I risultati della blefaroplastica sono di solito visibili immediatamente, anche se può verificarsi un temporaneo gonfiore e lividi intorno agli occhi. La maggior parte dei pazienti può aspettarsi di vedere un miglioramento significativo del proprio aspetto dopo poche settimane.

I benefici della blefaroplastica

I benefici della blefaroplastica sono molteplici. Per alcuni, può significare riacquistare la fiducia e l’autostima dopo anni in cui ci si è sentiti a disagio per il proprio aspetto. Per altri, può significare poter finalmente indossare lenti a contatto o occhiali senza il timore che scivolino dal naso. E per altri ancora, può significare poter godere appieno di tutte le attività che amano senza preoccuparsi che la loro vista sia compromessa.

I rischi della blefaroplastica

Qualsiasi intervento chirurgico comporta sempre dei rischi e la blefaroplastica non è da meno. La complicazione più comune della blefaroplastica è rappresentata da lividi e gonfiori temporanei intorno agli occhi, che di solito si attenuano nel giro di poche settimane. Altri rischi includono infezioni, secchezza oculare e difficoltà a chiudere le palpebre. In casi molto rari, possono verificarsi complicazioni gravi come la perdita della vista o l’ictus.

Come per qualsiasi intervento chirurgico, è importante consultare un chirurgo plastico certificato per assicurarsi che i benefici della procedura siano superiori ai rischi.

Come prepararsi alla blefaroplastica

Se state pensando di sottoporvi alla blefaroplastica, nota anche come chirurgia delle palpebre, è importante che facciate le vostre ricerche e che siate preparati all’intervento. Ecco alcune cose da tenere a mente mentre ci si prepara all’intervento:

1. Scegliere un chirurgo affidabile: Questa è forse la decisione più importante da prendere quando si tratta di blefaroplastica. Assicuratevi di scegliere un chirurgo plastico certificato con esperienza nell’esecuzione dell’intervento.

2. Sapere cosa aspettarsi: La blefaroplastica è una procedura relativamente semplice, ma si tratta pur sempre di un intervento chirurgico. Assicuratevi di esaminare i rischi e i potenziali effetti collaterali con il vostro chirurgo prima dell’intervento.

3. Prepararsi al recupero: Il recupero dalla blefaroplastica può richiedere fino a diverse settimane. Durante questo periodo, è possibile che si verifichino lividi e gonfiori intorno agli occhi. Assicuratevi di riposare molto e di tenere la testa sollevata per ridurre il gonfiore.

Il processo di recupero per la blefaroplastica

Il processo di recupero per la blefaroplastica è in realtà abbastanza semplice. Vi verranno fornite istruzioni specifiche su come prendervi cura dei vostri occhi dopo l’intervento, ed è importante che le seguiate attentamente. Nella maggior parte dei casi, sarà possibile tornare alle normali attività entro una settimana. Tuttavia, è importante evitare qualsiasi attività faticosa o l’esposizione alla luce solare per almeno due settimane dopo l’intervento.

Nei primi giorni successivi all’intervento è possibile che si verifichino gonfiori e lividi intorno agli occhi. Questo è perfettamente normale e si attenuerà nel giro di una settimana o poco più. È inoltre possibile che si verifichi una certa secchezza oculare e una temporanea riduzione della vista. Anche in questo caso, si tratta di un fenomeno normale che dovrebbe migliorare nel giro di una settimana.

È importante tenere la testa sollevata almeno per i primi giorni dopo l’intervento, per ridurre il gonfiore. È inoltre opportuno evitare di truccarsi o di indossare occhiali per almeno una settimana dopo l’intervento.

Se avete domande o dubbi sulla vostra guarigione, contattate il vostro chirurgo.