I 6 film di Natale più belli per bambini e adulti da guardare durante il periodo natalizio

Ci stiamo avvicinando a una delle festività più sentite dell’anno. Chi non ha mai amato, anche solo da bambino, il momento in cui in compagnia si guardava un bel film natalizio o un film d’animazione a tema? Questa magia continua tutt’ora nei bambini di oggi, che vivono il momento del Natale come qualcosa di meraviglioso, con la sua gioia e i regali che richiamano la dimensione del dono, che i bimbi, che sanno donare tanto, amano molto.

Trasmetti ogni anno, come da tradizione, questi film sono perfetti da vedere insieme ai più piccoli o a una persona cara ogni volta che ritornano sul piccolo schermo. Bisognerà quindi tenere sotto controllo la programmazione televisiva, ad esempio su staseraintivu.it, per sapere sempre quando è il momento di rilassarsi e divertirsi in compagnia di classici intramontabili. Eccone una piccola lista da cui prendere spunto.

1. A Christmas Carol (2009)

Il film A Christmas Carol del 2009 è una rivisitazione del classico racconto di Dickens e presenta figure chiave che vanno dal regista Robert Zemeckis al protagonista Jim Carrey. La storia, senza tempo, è molto evocativa, e questo film è davvero un incanto da vedere con gli occhi e tutto da vivere con il cuore. Assolutamente consigliato.

2. Le cinque leggende (2012)

Le cinque leggende è un film che vede Babbo Natale, la Fatina dei denti, il Coniglietto pasquale, Sandman e Jack Frost impegnati in un’epica battaglia contro l’Uomo Nero che ha oscurato la terra. Un film che non potrebbe essere più natalizio ed emozionante, trasmesso ogni anno in TV sotto le feste.

3. Frozen (2013)

Qualcuno potrebbe chiedersi se Frozen può essere considerato un film di Natale. Ebbene, con la sua atmosfera fatata e invernale, le feste natalizie non possono che essere il momento giusto per guardarlo insieme ai più piccoli. I Classici Disney sono sempre infatti un must durante la pausa invernale e questo è uno dei più apprezzati dai bambini del mondo (in particolar modo alle bambine, che adorano Anna ed Elsa) ed è certamente da non perdere.

4. Mamma ho perso l’aereo (1990)

Non sarebbe vero Natale senza almeno un’apparizione televisiva del cult natalizio “Mamma ho perso l’aereo”. Con le sue avventure e i suoi piani complessi e molto divertenti, il film perfetto per trascorrere la vigilia di Natale con la famiglia in allegria.

5. Canto di Natale di Topolino (1983)

Questo film natalizio per bambini si ispira anch’esso alle storie di Charles Dickens, ma questa volta con protagonisti i personaggi Disney. Scrooge è interpretato da zio Paperone mentre Topolino interpreta Bob Cratchit. Ancora una volta, la storia può sciogliere il cuore e questi personaggi senza tempo tanto cari all’infanzia di molti regalano anche tante risate.

6. Polar express (2004)

Con la regia di Robert Zemeckis e l’interpretazione di Tom Hanks (digitalizzato), questo classico film di Natale basato sul libro per bambini di Chris Van Allsberg, catapulterà gli spettatori in un’atmosfera surreale, natalizia e sognante, trasportandoli direttamente al Polo Nord sulle ali della fantasia.