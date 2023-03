Cosa fare se si trova un cane?

È capitato a tutti: siete a passeggio o state tornando a casa dal lavoro e vedete un cucciolo che si aggira senza un padrone in vista.

Sebbene la tentazione di portarlo a casa con sé possa essere forte, è importante ricordare che esistono procedure adeguate per questa situazione.

Trovare un cane può essere un’esperienza difficile e confusa. Tuttavia, seguendo alcuni semplici passaggi, potete assicurarvi che il cucciolo smarrito abbia le migliori possibilità di essere riunito ai suoi legittimi proprietari. Scopriamo insieme cosa fare!

Trovare un cane

Se trovate un cane, la prima cosa da fare è chiamare un punto di riferimento locale, come un veterinario o un rifugio per animali. Assicuratevi di condividere ogni informazione pertinente (ad esempio, dove avete trovato il cane, da quanto tempo lo tenete d’occhio, ecc.)

Determinare se il cane è randagio o smarrito

Se trovate un cane e non siete sicuri che si tratti di un randagio o di un cane smarrito, ci sono alcune cose che potete fare per determinare quale sia il cane. Innanzitutto, cercate di vedere se il cane ha un collare e una medaglietta. In caso affermativo, è probabile che si tratti di un cane smarrito che ha solo bisogno di aiuto per ritrovare la strada di casa.

Si può anche provare a chiedere in giro per il quartiere per vedere se qualcuno riconosce il cane. Se nessuno sa di chi sia il cane, probabilmente si tratta di un randagio. In entrambi i casi, è necessario portare il cane al rifugio per animali o alla stazione di polizia locale, in modo che possano aiutarlo a ricongiungersi con il suo proprietario o a trovargli una nuova casa.

Cura di un cane randagio

Se state leggendo queste righe, è probabile che abbiate trovato un cane e vi stiate chiedendo cosa fare. La cosa più importante è non farsi prendere dal panico! I cani sono di solito creature molto amichevoli e, con un po’ di pazienza e di attenzione, dovreste essere in grado di prendervi cura del cane fino a quando non riuscirete a trovare il suo proprietario o finché non si sentirà abbastanza a suo agio da essere adottato.

Ecco alcuni consigli per prendersi cura di un cane randagio:

Dategli cibo e acqua: Proprio come noi, i cani hanno bisogno di cibo e acqua per sopravvivere. Se avete del cibo in più in giro, dategliene una piccola quantità da mangiare. Assicuratevi di dargli anche dell’acqua fresca

Trovategli un posto sicuro dove stare: Se non potete tenere il cane con voi, cercate di trovargli un posto sicuro dove stare. Potrebbe essere un posto riparato all’esterno o nel garage. Un posto dove non abbia troppo freddo o caldo e dove non sia disturbato da persone o altri animali

Assicuratevi che abbia un riparo: Oltre a un posto sicuro dove stare, il cane avrà bisogno di una forma di riparo. Potrebbe trattarsi di una coperta o di un asciugamano forniti da voi, o anche solo di far entrare il cane in casa vostra temporaneamente

Portatelo dal veterinario: Se riuscite a tenere il cane con voi per un po’, portatelo dal veterinario per un controllo. Sarà in grado di dire se il cane è in salute e se è aggiornato sulle vaccinazioni.