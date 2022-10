Utensili da cucina: quali sono gli oggetti indispensabili

Avere i giusti utensili in cucina vuol dire semplificarsi la vita e riuscire a preparare diversi piatti senza sforzo. Sebbene la lista dei gadget per cucinare è molta lunga, è bene sapere che ci sono accessori indispensabili che non devono mai mancare.

Solitamente, gli utensili casalinghi per cucina sono realizzati in acciaio e alluminio oppure in appositi materiali plastici che sono adatti per resistere anche alle alte temperature di forni e microonde e per conservare i cibi mantenendoli inalterati. Ecco quali sono i must have da avere in cucina.

Contenitori di diverso tipo

Quando si cucina capita spesso di eccedere con il quantitativo o di preparare delle pietanze in quantità maggiore da poter congelare, portare al lavoro o per ritrovarle pronte per i pasti successivi. Per questo motivo è indispensabile avere a disposizione dei contenitori adatti per conservare gli alimenti. È bene dotarsi di contenitori di diverse capacità che permettono di conservare ogni alimento, dai sughi a cibi come: arrosti, pizze e primi piatti. Un’ottima soluzione sono i contenitori termici che si possono acquistare sui siti specializzati come https://www.enjoyater.com/. Si tratta di oggetti realizzati appositamente per conservare i cibi e mantenere inalterato il loro sapore e temperatura fino a 3 ore, realizzati in materiale plastico per alimenti che possono anche essere messi in microonde per riscaldare le pietanze.

Se invece si cerca un contenitore per portare i piatti preparati a casa in ufficio si possono scegliere anche dei pratici lunch box termici.

Pentole per cuocere tutti gli alimenti

Quando si parla di pentole per la cucina, in realtà, si ha a disposizione una serie di oggetti di diverso tipo che sono adatti per specifiche cotture. Ad esempio, la pentola a pressione è molto utile perché permette di cuocere i cibi velocemente facendo sì che il sapore resti inalterato. Infatti, è particolarmente adatta per brasati, umidi, stufati, minestroni e per cuocere i legumi.

La padella, invece, è utile per tutti i cibi come le uova, le verdure saltate e tutti gli alimenti che vengono cotti con poco olio. È consigliato acquistare un set con misure differenti per cuocere senza problemi tutte le pietanze.

La casseruola, invece, ha i bordi più alti della padella ed è indicata per cuocere e mantecare i risotti, per cucinare spezzatini e arrosti, mentre il tegame è perfetto per sughi, intingoli e condimenti.

Se si cucinano spesso piatti orientali, come il riso alla cantonese o gli spaghetti di soia, meglio dotarsi anche di un pentola wok, ampia e perfetta per questo tipo di pietanze.

Coltelli per tutti gli utilizzi

I coltelli sono un attrezzo indispensabile e aiutano a eseguire senza problemi varie operazioni, dal tagliare il pane a sfilettare il pesce, purché siano quelli adatti. Solitamente è consigliato acquistare un kit che comprende diverse tipologie di coltello per essere sicuri di avere sempre a disposizione quello giusto. Coltelli particolari, come quello per il tartufo o per le ostriche, ad esempio, non sono sempre inclusi e possono essere acquistati a parte.

Il mortaio, un utensile sempre attuale

Il mortaio viene utilizzato da secoli nelle cucine di tutto il mondo per realizzare diversi preparati. Ad esempio, è l’utensile tipico impiegato per preparare il pesto alla genovese. Averne uno in cucina non solo vuol dire poter pestare agevolmente l’aglio o la frutta secca, ma è anche un oggetto bello da vedere e da tenere esposto in cucina.