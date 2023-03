Siete curiosi di conoscere il cielo notturno e le sue abbaglianti meraviglie? Avete mai ammirato una stella cadente o un oggetto luminoso e incandescente che attraversa l’oscurità? Potrebbe essere una stella cometa!

Questi corpi celesti hanno catturato l’immaginazione umana per secoli con la loro bellezza mozzafiato e la loro natura misteriosa. Ma cos’è esattamente una stella cometa e come si differenzia da altri oggetti spaziali come pianeti o asteroidi?

Che cos’è una cometa?

Una cometa è un piccolo corpo celeste ghiacciato e polveroso che, avvicinandosi al Sole, si riscalda e rilascia gas e polvere. Questi gas e polveri formano una coda che punta lontano dal Sole. Le comete orbitano intorno al Sole proprio come i pianeti, ma le loro orbite sono solitamente molto più lunghe ed eccentriche di quelle dei pianeti.

Che cos’è una stella cometa?

Una stella cometa è un tipo di stella di recente scoperta che si ritiene si formi quando un sistema stellare binario subisce un’esplosione di supernova. L’oggetto risultante è una singola stella calda e luminosa circondata da un disco di materiale che si pensa sia stato espulso dalla stella esplosa.

La differenza tra comete e asteroidi

Comete e asteroidi sono entrambi piccoli corpi ghiacciati che orbitano intorno al Sole. Tuttavia, ci sono alcune differenze fondamentali tra loro. Ad esempio, le comete tendono ad avere un’orbita più ellittica rispetto agli asteroidi. Inoltre, le comete sono di solito molto più luminose degli asteroidi a causa della loro composizione di polvere e ghiaccio. Infine, le comete hanno tipicamente una coda, mentre gli asteroidi non ce l’hanno.

La differenza tra comete e meteoriti

Le comete e i meteoriti sono entrambi piccoli corpi celesti che orbitano intorno al Sole. Tuttavia, presentano alcune differenze fondamentali. Le comete sono composte da ghiaccio e polvere e in genere hanno una coda di gas e polvere che punta lontano dal Sole. I meteoriti, invece, sono fatti di roccia o metallo e non hanno una coda. Inoltre, i meteoriti provengono solitamente da asteroidi, mentre le comete hanno origine al di là del nostro sistema solare, in una regione chiamata nube di Oort.

Insomma, per concludere, una stella cometa è un corpo celeste ghiacciato che orbita intorno al Sole. È composta da gas, polvere e particelle rocciose, e la maggior parte della sua massa è costituita da acqua ghiacciata. Le stelle comete hanno dimensioni relativamente piccole rispetto ad altri corpi astronomici e hanno traiettorie molto eccentriche intorno al nostro sistema solare. La natura di questi oggetti li rende unici e affascinanti per gli scienziati che, studiando le loro proprietà, possono saperne di più sulla nascita e sull’evoluzione del nostro universo.