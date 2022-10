9 frutti che fanno bene al corpo

Probabilmente sapete che mangiare frutta fa bene, ma sapete quali sono i migliori? Ecco 9 frutti che fanno particolarmente bene all’organismo!

Mela

Ci sono innumerevoli motivi per amare le mele. Innanzitutto, sono deliziose e disponibili in una varietà di colori e sapori. Ma oltre al loro gusto, le mele offrono numerosi benefici per la nostra salute e il nostro benessere.

Ecco alcuni dei modi in cui le mele possono migliorare la nostra salute:

Le mele sono una buona fonte di fibre. La fibra è un nutriente importante che ci aiuta a mantenerci regolari, a ridurre i livelli di colesterolo e a favorire la perdita di peso. Una mela media contiene circa 4 grammi di fibre. Le mele contengono antiossidanti. Gli antiossidanti sono sostanze che proteggono le nostre cellule dai danni causati dai radicali liberi. I radicali liberi sono molecole instabili che possono portare alla morte delle cellule e alle malattie. Gli antiossidanti contenuti nelle mele possono contribuire a ridurre il rischio di cancro, malattie cardiache e ictus. Le mele possono aiutare a perdere peso. Grazie al loro elevato contenuto di fibre e acqua, le mele possono aiutare a sentirsi sazi senza mangiare molte calorie. Inoltre, gli antiossidanti e gli altri nutrienti contenuti nelle mele stimolano il metabolismo e aiutano a perdere peso.

Banana

Le banane sono un’ottima fonte di potassio, vitamina C, fibre alimentari e vitamina B6. Possono anche aiutare a regolare i livelli di zucchero nel sangue.

Mirtillo

I mirtilli sono uno dei frutti più popolari al mondo e per una buona ragione. Non solo sono deliziosi, ma sono anche ricchi di sostanze nutritive che possono giovare alla salute.

I mirtilli sono una buona fonte di fibre, vitamine C e K e manganese. Contengono inoltre un tipo di antiossidante chiamato antocianine, che conferisce ai mirtilli il loro colore blu intenso. Questi antiossidanti possono aiutare a proteggere le cellule dai danni e possono avere anche altri benefici per la salute.

Pompelmo

Il pompelmo è un agrume ricco di vitamine, minerali e antiossidanti. Ha molti benefici per la salute, tra cui la perdita di peso, il miglioramento del controllo degli zuccheri nel sangue, la riduzione delle infiammazioni e una migliore salute del cuore. Il pompelmo è anche una buona fonte di fibre e pectina, che possono contribuire ad abbassare i livelli di colesterolo e a mantenere la sensazione di sazietà dopo il pasto.

Kiwi

Il kiwi è un frutto piccolo e rotondo, dall’esterno marrone e dalla polpa verde brillante. È ricco di sostanze nutritive, tra cui le vitamine C ed E, il potassio e le fibre. È stato dimostrato che il kiwi aumenta le difese immunitarie, migliora la digestione e abbassa la pressione sanguigna.

Arance

Le arance sono ricche di vitamina C e di fibre, il che le rende un’ottima scelta per mantenere un corpo sano. Gli antiossidanti presenti nelle arance possono aiutare a proteggere le cellule dai danni, mentre il contenuto di fibre aiuta a mantenere l’apparato digerente in perfetta efficienza.

Pere

Le pere sono un’ottima fonte di fibre: una pera media ne fornisce circa 5,5 grammi. Le pere contengono anche vitamine C e K, oltre a rame e potassio. Inoltre, le pere contengono polifenoli, antiossidanti che possono aiutare a proteggere le cellule dai danni.

Fragola

La fragola è un frutto delizioso che fa anche bene all’organismo. Le fragole sono una buona fonte di fibre e antiossidanti, e contengono anche vitamine C e K.

Anguria

L’anguria non è solo un delizioso frutto estivo, ma fa anche bene all’organismo. L’anguria è un’ottima fonte di vitamine A, B6 e C, oltre che di licopene, un antiossidante che è stato collegato alla salute del cuore e alla prevenzione del cancro. L’anguria è anche una buona fonte di potassio, che può aiutare a regolare la pressione sanguigna.