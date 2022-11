I migliori tipi di birre da assaggiare!

Ci sono così tante birre deliziose da esplorare e, con l’estate all’orizzonte, non c’è momento migliore di questo per iniziare. Ecco alcuni tipi di birra che dovete assolutamente assaggiare in questa stagione!

Pilsner

Le pilsner sono uno dei tipi di birra più popolari e sono note per il loro gusto leggero, frizzante e rinfrescante. Sono perfette per essere gustate in una calda giornata estiva o per accompagnare un pasto. Esistono molti tipi diversi di pilsner, quindi ce n’è sicuramente uno che vi piacerà. Alcune pilsner popolari sono:

-Budweiser Budvar

-Czechvar

-Heineken Pilsner

– Beck’s Pilsner

-Summerfest della Sierra Nevada Brewing Co.

IPA

L’IPA, o India Pale Ale, è un popolare stile di birra noto per il suo sapore amaro e luppolato. Le IPA sono tipicamente ad alto contenuto alcolico e possono variare da leggere e rinfrescanti a scure e maltate. Esistono molti tipi diversi di IPA, quindi ce n’è sicuramente uno che si adatta ai vostri gusti.

Se siete alla ricerca di una IPA leggera e rinfrescante, provate una session IPA. Queste birre hanno una gradazione alcolica inferiore e sono quindi perfette per essere gustate in una giornata calda. Per qualcosa di più pesante, scegliete una imperial IPA. Queste birre sono ricche di luppolo e hanno una gradazione alcolica più elevata, quindi sono perfette da sorseggiare in una serata fredda.

Volete provare qualcosa di nuovo? Provate una Black IPA. Come suggerisce il nome, queste birre hanno un colore più scuro rispetto alle IPA tradizionali. Spesso hanno un sapore di malto tostato che bilancia l’amaro del luppolo. Se siete alla ricerca di una IPA dal sapore unico, provate una IPA alla frutta. Queste birre sono prodotte con succhi o puree di frutta, con un profilo di sapore dolce e aspro.

Birra ambrata

L’amber ale è un tipo di birra con un contenuto di malto medio-alto e un amaro da moderato ad alto. Il colore della birra ambrata può variare dal rame chiaro al marrone rossastro e il sapore è tipicamente maltato con una moderata o forte presenza di luppolo. Tra le birre ambrate più famose ricordiamo la Fat Tire Amber Ale, la Sierra Nevada Amber Ale e la Samuel Adams Boston Lager.

Birra di frumento

La birra di frumento è una birra rinfrescante e facile da bere, perfetta per l’estate. Questo tipo di birra è prodotta con malto di frumento, che le conferisce il caratteristico aspetto torbido. La birra di frumento è solitamente di colore chiaro e ha un sapore leggermente dolce.

Esistono molti tipi diversi di birre di frumento tra cui scegliere. Tra le più popolari ci sono le hefeweizen, le witbier e le weissbier. Se cercate qualcosa di diverso, provate una birra di frumento aromatizzata alla frutta o una birra di frumento invecchiata in barili.

Qualunque sia il tipo di birra di frumento scelto, il suo sapore rinfrescante e la sua facile bevibilità saranno sicuramente apprezzati. Quindi, la prossima volta che cercate una nuova birra da provare, assicuratevi di dare una possibilità alla birra di frumento!

Porter

La Porter è una birra scura nata a Londra all’inizio del XVIII secolo. È tipicamente prodotta con malto tostato scuro, che le conferisce un colore marrone intenso o nero. La Porter era tradizionalmente una birra a basso contenuto alcolico, ma le versioni moderne possono variare dal 4% all’8% di alcol in volume.

La Porter ha un sapore complesso con note di cioccolato, caffè e caramello. Viene spesso descritta come “corposa” e “maltata”. La Porter è una birra versatile che può essere gustata da sola o abbinata al cibo. Si abbina bene a carni alla griglia, dessert al cioccolato e formaggi piccanti.

Stout

La birra Stout è tipicamente di colore scuro e ha un sapore forte e tostato. A volte viene descritta con un sapore simile a quello del caffè o del cioccolato. Gli stili più comuni di stout includono Irish stout, dry stout e milk stout.

Brown Ale

Le Brown Ale sono un tipo di birra che prende il nome dal colore marrone del malto. Queste birre sono solitamente di colore medio-scuro e hanno un sapore di malto con un finale leggermente dolce. Le Brown Ale sono tipicamente povere di amaro da luppolo e hanno una gradazione alcolica compresa tra il 4% e il 6%.

Lager

Le Lager sono il tipo di birra più popolare al mondo. Sono frizzanti, pulite e rinfrescanti. Le pilsner, le birre Oktoberfest e le Vienna Lager sono tutti tipi di lager.

Le pilsner sono un tipo di birra lager originaria della Repubblica Ceca. Hanno un colore chiaro e un sapore forte.

Le birre Oktoberfest sono un tipo di birra lager prodotta in autunno. Hanno un colore scuro e un sapore di malto.

Le birre Vienna sono un tipo di birra lager originaria dell’Austria. Sono di colore ambrato e hanno un sapore tostato.

Lambic

La birra Lambic è un tipo di birra prodotta secondo lo stile tradizionale belga. Le birre Lambic sono prodotte con una miscela di malto d’orzo e di frumento e vengono fatte fermentare fino a due anni in botti di rovere. La birra che ne deriva è aspra e strana, con un profilo aromatico complesso. Le birre lambic sono spesso servite con la frutta o utilizzate come base per altre birre in stile belga come la gueuze e la kriek.