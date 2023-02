Perché piangiamo: come funziona questa reazione del nostro corpo?

Quando proviamo una forte emozione all’improvviso i nostri occhi possono riempirsi di lacrime.

Ma cosa succede nel nostro cervello per farci piangere così?

Quando piangiamo, l’ipotalamo del nostro cervello invia segnali alle ghiandole lacrimali affinché producano lacrime. Ed ecco perché è così difficile smettere di piangere una volta iniziato, anche se lo vogliamo!

Quali sono le cause del pianto?

Il pianto è una risposta naturale e adattiva a determinati eventi o stimoli. Il rilascio di lacrime aiuta a pulire gli occhi, il naso e la bocca. Inoltre, diffonde l’energia emotiva e ci aiuta a ritrovare la calma. Il pianto può anche dare sollievo dal dolore fisico o dalla tristezza.

Ciò premesso, sono molti i fattori che possono contribuire al motivo per cui piangiamo. Tra questi, lo stress, le emozioni come la tristezza, la rabbia o la felicità e le condizioni fisiche come l’influenza o il raffreddore. Tuttavia, la causa più comune del pianto è un trauma o un’esperienza dolorosa. Quando queste esperienze negative sono irrisolte, possono farci sentire sopraffatti e tristi. Il pianto è un modo per liberare queste emozioni e, auspicabilmente, per guarire.

Il ruolo degli ormoni nel pianto

Il pianto è una risposta importante e istintiva a certe situazioni in cui ci sentiamo angosciati o emotivi. Il pianto è influenzato da ormoni come l’ossitocina e il cortisolo, che lavorano insieme per aiutarci a regolare le nostre emozioni. L’ossitocina viene rilasciata quando piangiamo e ci aiuta a provare empatia per gli altri, mentre il cortisolo ci aiuta a rilasciare energia e a calmarci.

Il percorso neurale responsabile del pianto

Il primo passo nel pianto è l’attivazione del sistema nervoso autonomo. Questo sistema controlla le funzioni corporee di base, come la respirazione e la frequenza cardiaca. Il pianto rilascia anche endorfine, un tipo di ormone che aiuta a ridurre il dolore.

Successivamente si attiva il sistema nervoso simpatico, un sistema che è responsabile dell’aumento della pressione sanguigna e dell’accelerazione della frequenza cardiaca. Inoltre, prepara il nostro corpo all’azione aumentando l’afflusso di sangue ai muscoli.

Infine, le lacrime scendono dagli occhi e liquefanno le ghiandole lacrimali. Questa miscela di acqua e olio è ciò che provoca la fuoriuscita delle lacrime.

L’effetto del pianto sul corpo

La risposta emotiva al pianto è ben compresa dalla maggior parte delle persone. Quando piangiamo, il nostro corpo reagisce in modo da aiutarci a liberare l’emozione che stiamo provando. Il rilascio dell’emozione porta a una sensazione di sollievo o di conforto.

Il pianto può avere diversi effetti sul corpo. Uno di questi è che può aiutare a rilasciare lo stress o la tensione accumulati nel corpo. Il pianto rilascia anche endorfine, ormoni che hanno diversi effetti sull’organismo. Alcuni di questi effetti includono la riduzione del dolore e il miglioramento dell’umore.