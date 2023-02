Cos’è la calce e quali sono le sue proprietà

La calce è stata utilizzata per secoli come materiale naturale in diversi settori industriali. Le sue proprietà l’hanno resa utile per le attività quotidiane, dalla pulizia all’edilizia e altro ancora.

Ma cos’è la calce e cosa la rende così preziosa?

Che cos’è la calce?

La calce è un materiale inorganico contenente calcio in cui predominano carbonati, ossidi e idrossidi. In senso stretto, la calce è ossido o idrossido di calcio. È anche il nome di un minerale naturale (calce nativa) che si trova come prodotto di incendi di filoni di carbone ed è composto da ossido di calcio, ossido di magnesio e biossido di silicio.

La calce ha molti usi, tra cui:

stabilizzazione del suolo

trattamento delle acque

desolforazione dei gas di scarico

preparazione di alimenti

produzione di cellulosa e carta

costruzione di edifici

I diversi tipi di calce

La calce (ossido di calcio) può essere prodotta dal calcare (carbonato di calcio) riscaldandolo a oltre 825°C, un processo noto come calcinazione o combustione della calce. Il risultato è una decomposizione esotermica per formare calce viva (ossido di calcio): CaCO3 → CaO + CO2

La calce viva reagisce con l’acqua per formare calce idrata (idrossido di calcio): CaO + H2O → Ca(OH)2.