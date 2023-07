Reddit: proteste e caos, cosa sta succedendo

Una protesta su larga scala a Reddit ha gettato nel caos il sito internet, come confermato da diversi utenti. Ma che cosa è accaduto?

In sintesi, nella scorsa settimana migliaia dei forum più popolari di Reddit sono stati oscurati dopo che l’azienda ha dichiarato che “aumenterà drasticamente il prezzo” che fa pagare alle altre aziende per accedere ai suoi contenuti.

Ricordiamo che alcune aziende hanno sfruttato questo accesso per creare applicazioni per navigare nell’enorme menu di discussioni di Reddit, più apprezzate e facili da usare rispetto all’applicazione di Reddit stesso.

I creatori di una delle app più importanti, Apollo, hanno dichiarato che avrebbero dovuto chiudere i battenti piuttosto che pagare una fattura stimata in 20 milioni di dollari all’anno, e i fan di Reddit sono andati su tutte le furie.

L’azienda sostiene di non potersi più permettere di sovvenzionare le tariffe dei server per le app di terze parti, perché gran parte dei suoi contenuti “viene utilizzata per addestrare i modelli di intelligenza artificiale sviluppati da giganti della tecnologia come Microsoft e Google” gratuitamente. Tuttavia, la controversia mette in evidenza il rapporto sempre più difficile tra il gruppo dirigente di Reddit, che sta marciando verso la quotazione in borsa, e i moderatori del forum, che non sono pagati ma dedicano molte ore al lavoro.

Reddit sta dunque affrontando un problema di intelligenza artificiale ma piuttosto che prendere di mira le aziende che fanno scraping di Reddit per addestrare l’IA ha scelto di eliminare tutte le applicazioni di terze parti, comprese quelle”che aiutano i suoi utenti e i moderatori a utilizzare il sito.

Peraltro, chi ha una memoria migliore ricorderà che questa non è certo la prima volta che la leadership di Reddit è riuscita a far infuriare coloro che amano di più il sito: gli utenti temono ora che questo comporti cambiamenti più importanti per la loro amata piattaforma. Le migliori risorse di Internet, come Reddit e Wikipedia, sono quasi universalmente gestite da volontari e questo potrebbe dunque portare un radicale cambiamento nell’approccio a questo sito…