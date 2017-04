Crema alla bava di lumaca, a cosa serve

La crema alla bava di lumaca non è una leggenda metropolitana o un rimedio da conciaossa, si tratta di un prodotto a base naturale, la cui efficacia è stata provata a livello scientifico da diverse ricerche, nel corso degli anni. Questo tipo di sostanza veniva utilizzata dall’uomo sin dall’antichità, ma solo negli ultimi anni se ne sono riscoperte le mille proprietà.

Una crema dai mille utilizzi

A cosa serve la crema a base di bava di lumaca? La risposta è lunga, perché questo fluido contiene tantissimi principi attivi che, agendo in sinergia, possono aiutare a risolvere tantissimi problemi della pelle, a tutte le età. E principali funzioni sono quella idratante ed elasticizzante, i mucopolisaccaridi contenuti in grande quantità nel fluido infatti hanno un forte potere in questo senso, come potrete approfondire leggendo il sito ufficiale della crema alla bava di lumaca.

Per i giovani

I giovani dovrebbero utilizzare quotidianamente la crema alla bava di lumaca, in quanto contiene sostanze cicatrizzanti, antisettiche ed antiossidanti. Agendo in sinergia questi principi attivi permettono di risolvere gli inestetismi dovuti all’acne, diminuendo i piccoli segni e le cicatrici e scongiurando il ripresentarsi dei brufoli. Si possono trovare in commercio non solo sieri e creme ad hoc, ma anche prodotti per la pulizia quotidiana della pelle del viso, che permettono di aumentare l’effetto se utilizzati in concomitanza tra loro.

Per le neo mamme

Una delle problematiche che affliggono molte donne gravide, ma anche le neomamme, sono le smagliature. Il profilo ormonale delle donne incinte e l’aumento di dimensioni dell’utero portano spesso al formarsi di antisettiche cicatrici, dapprima di colore rosso violaceo, che tendono via via a schiarirsi nel corso del tempo. Si tratta di segni dovuti al derma che si frattura, mostrando cicatrici che rimangono nel tempo. Per evitare che le smagliature si formino, o per limitarne le dimensioni, è possibile utilizzare la crema alla bava di lumaca. Questa crema infatti permette di rendere più elastica la pelle; al contempo stimola anche il ricambio cellulare, grazie all’acido glicolico in essa contenuto.

Contro le rughe

La crema a base di bava di lumaca permette anche di limitare la presenza di rughe sul viso, ma anche di compattare e rendere più tonica la pelle di tutto il corpo. Al suo interno infatti contiene un pool di sostanze attive contro l’invecchiamento e lo stress ossidativo. Oltre a questo la bava di lumaca permette di ottenere un’ottima idratazione, migliorando rapidamente l’aspetto della pelle.