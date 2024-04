Come avere un bucato perfetto

Un bucato profumato e morbido non solo è piacevole da indossare, ma dona anche una sensazione di freschezza e pulizia. Peraltro, per ottenere questo risultato non è necessario utilizzare detersivi aggressivi e ammorbidenti chimici, spesso dannosi per l’ambiente e la salute.

Per saperne di più, nelle prossime righe abbiamo riassunto alcuni consigli per avere un bucato profumato e morbido in modo naturale!

Aceto bianco

Come i rimedi della nonna potranno ben testimoniare, l’aceto bianco è un ottimo ammorbidente naturale ed elimina anche i cattivi odori. Aggiungi una tazza di aceto bianco distillato alla tua lavatrice durante il ciclo di risciacquo.

Puoi anche preparare uno spray per il bucato con aceto bianco e acqua: unisci un volume di aceto bianco a due volumi di acqua in una bottiglia spray e utilizzalo per profumare e ammorbidire i capi prima di stirarli.

Bicarbonato di sodio

Da un rimedio della nonna a un altro, ecco il bicarbonato di sodio: è un deodorante naturale e aiuta anche a neutralizzare i residui di detersivo. Aggiungi mezza tazza di bicarbonato di sodio al tuo bucato in lavatrice per renderlo più morbido e profumato.

Puoi anche creare una pasta con bicarbonato di sodio e acqua per smacchiare preventivamente le macchie più ostinate.

Oli essenziali

Passiamo dunque agli oli essenziali. Prova ad aggiungere alcune gocce di olio essenziale all’acqua di risciacquo della tua lavatrice per profumare il bucato in modo naturale. Scegli oli essenziali come lavanda, geranio o limone per un profumo fresco e delicato.

Puoi anche creare delle borsette profumate per il bucato con stoffa di cotone e oli essenziali: metti un batuffolo di cotone imbevuto di alcune gocce di olio essenziale all’interno della borsetta e inseriscila nel bucato.

Lavaggio con acqua fredda

Lavare i capi con acqua fredda aiuta a preservare i colori e i tessuti, e contribuisce anche a ridurre il consumo energetico. Inoltre, l’acqua fredda aiuta a fissare il profumo degli oli essenziali nel bucato.

Asciugatura all’aria aperta

Asciugare i capi all’aria aperta, quando possibile, è un ottimo modo per renderli profumati di fresco e di sole. Se usi l’asciugatrice, aggiungi una pallina di lana infeltrata con alcune gocce di olio essenziale per profumare i capi durante l’asciugatura.

Scegliere detersivi naturali

In commercio esistono molti detersivi per bucato ecologici e biodegradabili a base di ingredienti naturali. Scegli un detersivo adatto al tipo di tessuto da lavare e segui le istruzioni sulla confezione.