Come pulire la doccia di casa

Una doccia pulita e brillante è un piacere per gli occhi e contribuisce a mantenere un ambiente bagno sano e igienico. Tuttavia, la pulizia della doccia può essere un’impresa noiosa e spesso richiede l’utilizzo di prodotti chimici aggressivi dannosi per l’ambiente e la salute.

Ecco perché nelle prossime righe abbiamo voluto riassumere insieme alcuni consigli che ti permetteranno di tenere le docce pulite e splendenti senza fatica e in modo naturale.

Pulizia quotidiana

Dopo ogni doccia, sciacqua le pareti e i pavimenti con acqua calda per evitare la formazione di incrostazioni di calcare e sapone. Asciuga le superfici con un panno morbido per evitare la formazione di macchie d’acqua.

Pulizia profonda settimanale

Una volta alla settimana, pulisci le superfici della doccia con una soluzione di aceto bianco e acqua. L’aceto bianco è un anticalcare naturale ed elimina anche le muffe. Puoi anche utilizzare una pasta a base di bicarbonato di sodio e acqua per pulire le fughe delle piastrelle e le zone più incrostate.

Di contro, evita di utilizzare prodotti chimici aggressivi, come candeggina o anticalcare industriali, che possono danneggiare le superfici e rilasciare fumi nocivi.

Rimedi naturali contro il calcare

Se l’acqua nella tua zona è ricca di calcare, puoi utilizzare alcuni rimedi naturali per prevenirne la formazione sulla doccia. Applica un impacco di aceto bianco diluito con acqua sulle zone incrostate e lascialo agire per alcuni minuti prima di risciacquare.

Puoi anche utilizzare il succo di limone o l’acido citrico per eliminare il calcare in modo efficace.

Prevenire la muffa

Per evitare la formazione di muffa nella doccia, è importante mantenere un buon livello di ventilazione nel bagno. Dopo la doccia, fai arieggiare il bagno aprendo una finestra o accendendo la ventola.

Asciuga accuratamente le superfici della doccia, in particolare le fughe delle piastrelle, per evitare che l’umidità favorisca la proliferazione della muffa.

Pulire i soffioni della doccia

I soffioni della doccia possono ostruirsi con il calcare e lo sporco, riducendo il flusso d’acqua e la pressione. Per pulire i soffioni della doccia, rimuovi il rivestimento esterno e mettilo a bagno in una soluzione di aceto bianco e acqua calda. Usa uno spazzolino da denti per rimuovere lo sporco ostinato dai fori del soffione e risciacqua accuratamente il soffione con acqua pulita e rimontalo.