Certificazione di conformità per impianti a regola d’arte

Nel momento in cui si acquista o si vende un’unità immobiliare ma anche nel caso in cui la stessa venga affittata, è necessario che tutto risponda agli obblighi previsti dalla normativa anche in merito della presenza dei cosiddetti Certificati di Conformità per gli impianti.

L’importanza del Certificato di Conformità degli impianti

Il Certificato di Conformità dell’impianto del gas rappresenta una documentazione attestante la perfetta rispondenza dello stesso alle norme legali e tecniche previste dalla legge.

Questo documento viene rilasciato dal tecnico che ha realizzato l’installazione dell’impianto o che ha apportato delle modifiche migliorative e adeguative a uno già esistente.

Il Certificato di Conformità è obbligatorio per legge per cui è necessario rivolgersi a tecnici specializzati come quelli presenti sul sito www.instapro.it. Questo marketplace permette di far trovare a ogni cliente tecnici qualificati che sapranno svolgere un lavoro a regola d’arte scongiurando rischi di mal funzionamento degli impianti con relativi incidenti domestici.

Per richiedere l’intervento di un tecnico sarà quindi necessario inviare la propria richiesta a Instapro che, nel giro di 24 ore, risponderà offrendo una lista di potenziali tecnici specializzati tra i quali scegliere.

Installazione di un impianto del gas

Il prezzo per l’installazione di tubi del gas dipende da una serie di fattori quali:

Potenza dell’impianto. L’impianto a uso domestico è quello la cui potenza, di tutti gli apparecchi collegati, non supera i 35 chilowatt. Tipologia del contatore, ossia dell’apparecchio atto alla misurazione dei consumi. In questo caso il costo è diverso se lo stesso sarà collocato all’interno o all’esterno dell’abitazione poiché potrebbero essere necessari degli interventi sulle opere murarie. Tipologia del sistema interno, ossia il tipo di tubazioni scelte. il prezzo per l’installazione di tubi del gas sarà diverso nel caso in cui questi saranno collocati esternamente o sottotraccia. Qualità delle componenti necessarie per il funzionamento dell’impianto come il rubinetto di intercettazione e l’apertura per la ventilazione.

La sicurezza al primo posto

Per fare in modo che gli impianti siano totalmente sicuri occorre che l’installazione venga effettuata da personale qualificato ed esperto che vanta esperienza nel settore, reperibili tra l’elenco di quelli presenti su Instapro.it che potranno dare anche una serie di consigli sul corretto utilizzo e manutenzione dell’impianto del gas.

La sicurezza deve infatti essere garantita per quello che riguarda la tenuta degli impianti, il sistema di ventilazione, il sistema di aerazione, e il corretto funzionamento dei rilevatori di gas e dei dispositivi per la sorveglianza della fiamma.

Vantaggi del Certificato di Conformità

Essere in possesso del Certificato di Conformità comporta una serie di vantaggi.

Nel caso della vendita o dell’affitto di un’unità immobiliare, è opportuno conservare i documenti sulla conformità dell’impianto per esimersi da ogni responsabilità sul mal funzionamento dello stesso.

In alcuni casi, inoltre, questo documento è obbligatorio e, la mancanza di esso comporta l’applicazione di sanzioni amministrative a capo del soggetto proprietario. In particolare l’obbligo è previsto per:

Allaccio nuove utenze; Installazione di un impianto nuovo; Modifica di un impianto già esistente; Apertura di una nuova attività commerciale; Deposito pratica antincendio; Rilascio del certificato di agibilità.

Analogo discorso può essere fatto in caso di acquisto. Nel momento in cui un soggetto decide di acquistare un’unità immobiliare, dovrebbe richiedere la consegna di questo Certificato per verificare lo stato di salute degli impianti stessi.