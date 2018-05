Come organizzare al meglio il vostro angolo lavanderia

Trasformare una blanda lavanderia in uno spazio bello e organizzato, è possibile con alcuni semplici e facili consigli di decorazione. Iniziate con il ricordare che la lavanderia è il luogo ideale per provare colori o vari motivi: è infatti un luogo separato dal resto della casa e in genere, è un’area relativamente piccola. Potete pertanto scegliere un colore brillante sulle pareti (o forse sul soffitto), uno sfondo accattivante o un motivo audace sul pavimento.

Organizzate poi l’ambiente usando cesti e scatole in abbondanza: in lavanderia troverete infatti molti piccoli oggetti che possono rapidamente sfuggire di mano. Per organizzare gli oggetti nella lavanderia senza creare molta confusione visiva, potete incorporare graziosi cestini e scatole nelle scaffalature. Si tratta di oggetti economici e disponibili in una varietà di dimensioni e stili davvero impressionante: sarà quindi facile trovare esattamente ciò di cui avrete bisogno.

In merito, valutate anche che generalmente i locali lavanderia non sono molto grandi. Ebbene: un modo per aumentare lo spazio di archiviazione è quello di organizzarsi verso l’alto! Approfittate così dello spazio verticale con scaffali e armadi che possano moltiplicare istantaneamente le vostre opportunità di “stoccaggio”.

Tra gli altri consigli che possiamo darvi per dare una nuova vita alla lavanderia, c’è sicuramente quello di eliminare i contenitori “standard” del detersivo, e versare il contenuto in contenitori più carini, funzionali e chic, da etichettare. Ancora, sebbene la lavanderia sia uno spazio strettamente funzionale, ciò non significa che non possiate adornarla come qualsiasi altro posto in casa vostra. Vestite le pareti con delle belle opere d’arte per dare carattere e stile a questo ambiente.

Infine, valutate di appendere una lavagna: un ottimo modo per prendere appunti, come una lista della spesa o un elenco di lavori di routine, o per scrivere citazioni stimolanti.