I migliori sistemi di allarme

Molti sono i sistemi di allarme a disposizione sul mercato. Tuttavia, la tecnologia ha compiuto passi da gigante nel settore della sicurezza ed oggi possiamo dire che i due sistemi più in voga sono il sistema antifurto wireless ed il sistema antifurto filare (clicca il link per approfondimenti).

Ma quale tipo di antifurto fa al nostro caso? Per quanto riguarda le loro caratteristiche, sembra che si equivalgano. Nessuno dei due viene considerato migliore o più scadente dell’altro. Tuttavia, vediamo nel dettaglio i loro pregi ed i loro difetti

Migliori sistemi di allarme

Innanzitutto c’è da considerare che gli antifurti filari hanno una bassa manutenzione ed una maggiore immunità alle interferenze. Tuttavia, uno dei maggiori difetti di questo tipo di antifurto è la sua scarsa flessibilità, un maggiore costo di manodopera e tempi più lunghi per l’installazione.

Considerando l’altra faccia della medaglia, I vantaggi di un allarme senza fili sono molti, primo tra tutti la possibilità d’installarlo anche in abitazioni non predisposte, senza dover riempire le abitazioni di canalette esterne per i fili. L’unico piccolo svantaggio da considerare può essere che, in futuro, potrà essere necessario (a seconda della marca e del modello) sostituire le batterie dei sensori ogni 2 anni circa.

Dopo aver delineato pregi e difetti di allarme senza fili e di antifurti filari, non abbiamo tuttavia una risposta definitiva. Tuttavia, possiamo dire che se un’abitazione è predisposta per installare un antifurto filare, ovviamente sarà preferibile provvedere a tale tipo di protezione, dato che risulta un oggetto più longevo.

Nel caso una casa non fosse predisposta (ovvero non ha i tubi incassati nei muri da dove passare con i fili dell’allarme) un ottimo antifurto wireless è comunque un ottimo prodotto da prendere in considerazione.

Disporre del miglior sistema d’allarme

È opportuno quindi capire qual è il sistema d’allarme che fa al caso nostro. Una delle prime cose da considerare è se l’abitazione permette di installare un certo tipo d’allarme o meno.

È persino possibile costruirsi un proprio sistema d’antifurto (sempre se si ha le competenze adeguate). Molti sono i kit d’antifurto su cui poter sperimentare ma consigliamo sempre il parere di un esperto se non si vuol incappare in antifurti fasulli.

Molto spesso l’installazione effettuata da persone non specializzate, lascia spazio a falsi allarmi ed a falle nella sicurezza che i ladri potrebbero cogliere al balzo. Un installatore specializzato eviterà queste falle e troverà il giusto compromesso per assecondare le richieste del cliente senza pregiudicare il livello di sicurezza.