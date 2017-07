Una tubatura che si ostruisce nella notte e causa un parziale allagamento? Un rubinetto rotto che lascia scorrere l’acqua all’infinito? Lo scarico del WC che si intasa e impedisce l’utilizzo dei servizi igienici? Sono tutte situazioni in cui è necessario contattare il pronto intervento di idraulico Roma easy.

Come funziona

Il servizio di pronto intervento idraulico è attivo 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana. Si tratta di un servizio utile nel caso in cui ci si trovi a fronteggiare un guasto dell’impianto idraulico che porta a delle conseguenze molto fastidiose. Non serve per forza essere di fronte ad un problema serio: a volte anche semplicemente la caldaia che non si accende può essere un problema grave, soprattutto durante la notte in pieno inverno. Il pronto intervento si occupa di qualsiasi tipo di guasto o rottura, non solo di quelli più gravi. Del resto anche una piccola ostruzione che avviene all’impianto idraulico di casa può causare non pochi disagi alla famiglia. I servizi di pronto intervento garantiscono la presenza di un ampio team di professionisti, in modo da poter rispondere a tute le chiamate nei tempi più brevi possibili.

Le riparazioni

Il fatto che si contatti il pronto intervento non implica la possibilità di ottenere esclusivamente riparazioni di fortuna, che necessitano di ulteriore lavoro in seguito. Si tratta di idraulici esperti, in grado di sistemare al meglio qualsiasi tipo di guasto, ma anche di proporre interventi più importanti, dopo un’attenta valutazione della situazioni dell’impianto idraulico. Chi contatta il pronto intervento può richiedere anche di avere un preventivo, prima che si inizino i lavori, per valutare magari di ampliare le riparazioni anche ad altre zone della casa. A lavoro svolto il professionista consegnerà la certificazione per le opere effettuate, in modo da garantirci che si tratta di riparazioni svolte a regola d’arte.

Il costo del pronto intervento

Chiaramente quando si contatta il pronto intervento si paga un poco di più rispetto che con l’idraulico “classico”. Questo non comporta una maggiorazione delle spese per le riparazioni, ma semplicemente il pagamento del servizio rapido, magari nel corso della notte o nel fine settimana. Se il guasto che si ha in casa può attendere è possibile contattare comunque il pronto intervento, indicando che non si ha una vera e propria urgenza. In questo caso si verrà ricontattati dall’idraulico, che ci fisserà un appuntamento per il sopralluogo. Nel caso invece del pronto intervento l’idraulico viene subito a casa nostra, non appena disponibile.