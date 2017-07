Come aumentare il rendimento del tuo locale

Per i vostri locali pubblici esiste un metodo assolutamente lecito per poter aumentare le vostre opportunità di rendimento: ciò è possibile grazie al noleggio di videolotteries e slot machines, nonché altre varie apparecchiature da gioco, grazie alle quali i locali possono ottenere nuove fonti di guadagno lecite. Tokens , ad esempio, permette il noleggio delle suddette apparecchiature, offrendo un servizio a 360° e garantito, tenendo sempre conto delle normative di legge vigenti in materia. E’ importante, infatti, che le aziende che mettono a disposizione tali macchinari possiedano una certificazione ISO 9001, che serve ad attestare la sicurezza e l’affidabilità, nonché il pieno rispetto delle leggi.

Affidarsi ad aziende serie permette di ottenere la sicurezza da parte di operatori che si occupano di tutte le fasi, ovvero dalla preparazione dei documenti fino ad arrivare all’assistenza tecnica delle macchine installate. I clienti trarranno sicuramente vantaggio dall’installazione di tali macchinari: avrete, dunque, la possibilità di offrire loro tutto l’intrattenimento e il divertimento necessario, fidelizzandoli anche al vostro locale pubblico. Le migliori aziende permettono realizzazioni ad alto livello, dalle sale bingo alle sale giochi, passando per le sale scommesse e particolari zone dedicate. Oltre alle slot machines e alle videolotteries, è possibile noleggiare anche apparecchi elettromeccanici (freccette, calcio balilla, kiddie ride e tavoli da biliardo), oppure apparecchi elettronici come flipper e videogiochi touchscreen di ultima generazione, tenendo conto della modernità e del progresso tecnologico che si può applicare anche a questo settore.

Infine, è possibile trovare accessori di vario genere come sgabelli e cambiamonete, per rendere più funzionali e più confortevoli possibili i vostri ambienti pubblici, al fine di far trovare al cliente un ambiente familiare. Sui siti internet, in genere, è possibile inoltre trovare tutta la modulistica da scaricare, del calibro di documenti in cui vi sono inserite liste di giochi proibiti, oppure le iscrizioni ries, i manuali antiriciclaggio e i contatti ASL per corsi obbligatori di ludopatia. Le aziende su internet mettono spesso a disposizione la possibilità di iscriversi ai siti per poter ricevere le newsletter settimanali, contenenti news su particolari decreti, tasse, regolamenti per gli accessi in particolari fasce orarie e molte altre notizie interessanti. Vi suggeriamo, pertanto, di fare un giro in internet per trovare le aziende che potrebbero fare al caso vostro, se avete intenzione di noleggiare queste apparecchiature per i vostri locali pubblici: tale materia è particolarmente delicata, anche per il labile confine che esiste tra l’illecito ed il lecito, per cui è sempre meglio affidarsi al meglio del settore.