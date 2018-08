Come diventare organizzatore di eventi

Gli organizzatori di eventi sono professionisti che aiutano le persone e le aziende a organizzare in dettaglio eventi significativi come riunioni, conferenze e non solo. I planner si consultano con i loro clienti per determinare ciò di cui hanno bisogno e individuare e contrattare con venditori di servizi come locali e ristoratori le migliori condizioni. Ancora, i pianificatori di eventi devono lavorare con un budget predeterminato, e assicurarsi che tutto vada secondo i piani il giorno dell’evento.

Facile? Non proprio. Grandi eventi come conferenze e convegni possono infatti attirare decine di migliaia di partecipanti e gli organizzatori di eventi devono elaborare dettagli logistici come la registrazione, il check-in, l’alloggio, i trasporti e gli orari degli eventi, in modo che tutti i partecipanti siano soddisfatti.

Ma che tipo di formazione è necessaria per diventare un organizzatore di eventi? Mentre gran parte della formazione che ricevono i pianificatori di eventi arriva direttamente sul posto di lavoro, è pur vero che molti planner hanno diplomi o certificati in gestione aziendale, affari, comunicazione o pianificazione di eventi. Una laurea in economia aziendale può preparare gli studenti ad alcuni aspetti del settore della pianificazione di eventi, tra cui la contabilità e il marketing.

Per quanto concerne quali sono le prospettive di carriera a lungo termine per gli organizzatori di eventi, all’inizio della loro carriera, tipicamente gli organizzatori di eventi aiutano a gestire i dettagli più piccoli degli eventi pianificati dalle loro aziende. Man mano che acquisiscono esperienza, i planner possono poi avanzare verso ruoli di maggiore responsabilità, come la gestione dei contratti con i fornitori e l’incontro con i clienti. Alcuni organizzatori di eventi con esperienza significativa e capacità di business trovano successo iniziando le proprie attività proprio con la pianificazione.