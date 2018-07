Fare soldi con il blog vendendo prodotti

Molti blogger trasformano con successo il loro pubblico di lettori in acquirenti vendendo ogni tipo di prodotto direttamente sul proprio blog WordPress. Il modo in cui ci riescono… dipende da diversi fattori. Il tuo pubblico e il tuo brand, i soldi che puoi investire e quanto vuoi lavorare sono solamente alcune determinanti che possono incidere sulle opportunità di monetizzazione di un blog attraverso le vendite di prodotti.

Ad ogni modo, c’è anche qualche buona notizia. Innanzitutto, non è necessario acquistare, conservare, imballare e spedire i prodotti da soli per vendere prodotti sul blog. Ovviamente puoi farlo, e molti lo fanno, ma non è certo l’unica opzione disponibile.

In alternativa, puoi ad esempio vendere prodotti digitali, come e-book, musica, podcast, temi WordPress, foto, grafica e tanto altro da fare. Oppure puoi vendere articoli stampati su richiesta: le tue opere d’arte originali, le tue immagini e frasi divertenti possono essere stampate su magliette, tazze e altro ancora grazie a fornitori online di tali specifici servizi, che producono e spediscono merci direttamente ai tuoi acquirenti. Ancora, puoi optare per il drop shipping, i cui fornitori ti consentono di elencare i prodotti da vendere (e quando li vendono. li spediscono direttamente ai tuoi clienti).

Insomma, come hai potuto notare, le opportunità sono davvero numerose. Fermo restando che, ad esempio, puoi anche scegliere di produrre beni da vendere sul tuo blog o kit di creazione legati al contenuto del blog.

E tu che cosa ne pensi? Quali sono i tentativi di ecommerce che hai sperimentato attraverso il tuo blog? Facci sapere!