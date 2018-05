Volantinaggio: come farlo in modo serio ed efficace

Il volantinaggio è ancora oggi un buon metodo per farsi pubblicità, o comunque per diffondere un’informazione in una precisa area di territorio. Per farlo in modo efficace è però importante dedicarvi tutta l’attenzione necessaria. Le aziende che fanno volantinaggio, come ad esempio publicuneo, non si occupano esclusivamente di consegnare i volantini, ma anche di prepararli e stamparli, così come di organizzare l’intera campagna pubblicitaria, compresa la selezione delle zone in cui recapitare il materiale.

Le operazioni preliminari

Predisporre una campagna pubblicitaria tramite volantinaggio quindi non si traduce esclusivamente nella consegna dei volantini stessi. La preparazione della campagna comincia con lo studio del messaggio da inviare, con proposte al cliente per quanto riguarda il tipo di volantino da stampare, ad esempio i colori, la presenza di fotografie, il formato. In seguito si decide quali siano le zone in cui è consigliabile consegnare il materiale, che possono essere più o meno ampie a seconda dei casi. In linea generale si tende a prediligere centri abitati di una certa consistenza, in quanto fare volantinaggio in aree rurali poco abitate potrebbe risultare molto costoso, senza apportare effettivi benefici alla diffusione del messaggio. Volendo si possono studiare anche metodologie particolari di consegna dei volantini, ad esempio predisponendo delle buste da inviare a specifici cittadini, o anche il volantinaggio da parte di personale che si posiziona all’interno di centri commerciali, o in luoghi di aggregazione. In questo caso il volantino viene consegnato direttamente nelle mani del potenziale cliente.

L’importanza degli addetti

Spesso si tende a pensare che coloro che svolgono attività di volantinaggio siano sempre lavoratori saltuari, scarsamente preparati e del tutto privi di alcun tipo di formazione. In effetti in molti casi è proprio così, ma se si intende svolgere il servizio di volantinaggio in modo serio e efficiente è importante avere a disposizione addetti altamente preparati. Si deve infatti trattare di persone in grado di interagire con i potenziali clienti, che abbiano un aspetto rassicurante, sempre sorridenti e pronti ad accettare le critiche. Inoltre alcune aziende specializzate in volantinaggio propongono addetti del luogo, che conoscano bene la zona e che si sappiano interfacciare magari anche con il dialetto locale. Questo consente di avere un migliore rapporto con la clientela e garantisce maggiori possibilità affinché i volantini siano effettivamente letti e sfogliati in modo accurato.

Conoscere la zona

Sembra banale, ma conoscere a fondo la zona in cui si svolge l’attività di volantinaggio è molto importante. In fase preliminare perché consente di suddividerla in aree omogenee, in modo che ogni addetto si trovi a percorrere un tragitto non eccessivamente lungo. In seguito poi anche il singolo addetto deve conoscere la zona in cui agisce, per poter raggiungere tutte le abitazioni, anche quelle che hanno un accesso non perfettamente visibile dalla strada. Altro importante elemento riguarda il conferimento dei volantini; nella maggior parte delle abitazioni, soprattutto nel caso dei condomini, esiste oggi una cassetta adibita al conferimento della pubblicità. Il materiale che viene in essa conferito spesso viene direttamente scartato. Per questo è importante rivolgersi ad aziende di volanti9naggio che si dedichino alla ricerca delle cassette singole.