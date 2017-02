Le ricette con il frullatore a immersione

Sempre più spesso il frullatore ad immersione entra nelle cucine degli italiani, in molti casi in alternativa ad altri elettrodomestici. Del resto, anche un frullatore ad immersione economico permette di preparare moltissime ricette, senza dover acquistare elettrodomestici più costosi, o che occupano una maggior quantità di spazio sul bancone della cucina. I modelli oggi disponibili sul mercato sono muniti spesso di diversi accessori supplementari, che in alcuni casi si possono anche acquistare a parte, rendendo questo elettrodomestico pratico in diverse situazioni.

Per cosa si utilizza il frullatore a immersione

La principale funzione del frullatore ad immersione consiste nel frullare un fluido; i modelli più potenti, con motore superiore ai 600 Watt, permettono anche di triturare alimenti sodi e crudi, come la carne, il pesce o la frutta più compatta, come mele e pere. I modelli economici, con motore meno potente, consentono invece di frullare solo prodotti più morbidi, ad esempio una crema, o le uova per preparare delle gustose salse. Il funzionamento è semplice da comprendere: il piccolo motore elettrico permette di far ruotare le lame in metallo vorticosamente, in modo da sminuzzare diversi tipi di alimento e da emulsionare ed amalgamare qualsiasi cibo già cotto. La ricetta per cui più spesso si utilizza il frullatore a immersione è sicuramente il passato di verdura: il piatto viene preparato facendo cuocere le verdure tagliate a tocchetti, per poi frullare il risultato direttamente in padella. Se si vuole ottenere un passato vellutato e più cremoso sarà poi necessario passarlo al colino, in modo da rimuovere qualsiasi granulo o verdura ancora in grossi pezzi.

La maionese e le salse

Il frullatore ad immersione, anche quelli a basso costo e cono motore poco potente, è perfetto per preparare salse di vario genere, sia dolci, sia salate. La maionese è un esempio eclatante: prepararla a mano necessita di una buona quantità di olio di gomito, con il frullatore a immersione invece bastano pochi minuti per un risultato perfetto, setoso e compatto. A rendere più corposa l’emulsione è il funzionamento stesso di questo elettrodomestico. La lama rotante infatti permette di incamerare piccole bollicine di aria, che “montano” il composto mentre lo emulsionano. Si preparano in pochi minuti anche ottimi frullati di frutta, utilizzando fragole fresche, yogurt e latte; un’ottima crema al cioccolato si prepara invece emulsionandolo con della panna caldissima, ottenendo così una tentazione vellutata, ideale anche per farcire le torte.