Il mercato mondiale delle auto gode di ottima salute

È in crescita il mercato mondiale delle auto. E le previsioni sono eccezionali: raggiungerà i 100 milioni di unità vendute nel 2019, dopo aver superato la soglia dei 95,8 milioni a fine 2017 (+2,1%), con 3 milioni di veicoli venduti, un milione in più rispetto al 2016.

In Italia va decisamente tutto bene, come fa sapere Euler Hermes, società del gruppo Allianz e leader mondiale dell’assicurazione crediti. L’analisi ha misurato le performance di otto paesi – Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti d’America, India, Cina e Giappone – sotto vari aspetti, concentrandosi sui dati e sui trend del mercato automotive mondiale, e ha tirato fuori un report dal titolo “The Auto World Championship” centrato sulla “Gara delle vendite, auto elettriche, redditività e innovazione”.



Attualmente l’Italia è il mercato automobilistico con la crescita più sostenuta in Europa occidentale. Un forte impulso dovuto alla battaglia per le quote di mercato generata dalle case automobilistiche attraverso un crescente numero di sconti. Per quanto riguarda il settore delle auto elettriche, invece, si può parlare ancora di una fase di decollo nel nostro Paese.

Il mercato è in crescita anche nel settore delle auto usate. Tra le pù richieste, le vetture tedesche in quanto sinonimo di affidabilità, di comfort e di sicurezza, come testimoniano le automobili prodotte dalla BMW, una delle più importanti case automobilistiche della Germania.

