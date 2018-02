I regali, quelli difficili: cosa regalare a un amministratore delegato?

In occasione delle feste o dei compleanni, c’è sempre un po’ di ansia da prestazione per scegliere il regalo perfetto per il vostro partner e i vostri cari, o un pensiero per gli amici e i colleghi che tutto sommato non vi faccia sfigurare.

Per semplificare la scelta si può provare a focalizzarsi sul mestiere e le passioni di una persona, per trovare un oggetto adeguato e in grado di stupirlo o di strappargli un sorriso. E qui viene il bello, perché ci sono alcuni lavori per i quali è facile trovare il regalo perfetto, ed altri per cui l’impresa risulta più difficile.

Per esempio, cosa regalare a un amministratore delegato?

Tra passione e utilità

Se lo conoscete bene, potete partire dalle sue passioni: ad esempio, gli amici di Marco Tronchetti Provera, Amministratore Delegato e Vice Presidente di Pirelli, sanno che lui ama le barche e fare vela. Chi volesse fargli un pensiero originale, può puntare sulla tecnologia e regalargli l’ultimo modello di GoPro, ossia una videocamera leggera e impermeabile da indossare durante le sue uscite in mare, per riprendere i momenti più emozionanti e rivederseli poi a casa per rivivere quell’emozione.

Anche i regali utili sono sempre molto graditi, per cui un ottimo presente per la vostra amica in carriera può essere un comodo organizer da valigia o una trousse da viaggio: a un amministratore delegato di una grande azienda capiterà spesso di dover viaggiare per lavoro, e un bel kit da viaggio coordinato lo aiuterà a risparmiare tempo e a non dimenticare nulla prima di partire, senza rinunciare allo stile.

Tra design e tecnologia

Puntare su prodotti hi-tech e di design è sempre una buona opzione quando bisogna fare un regalo a una persona che svolge un lavoro di rappresentanza di un certo prestigio.

Per esempio, se dovete fare un regalo a un amico amministratore delegato che si occupa di informatica, un’ottima idea può essere quella di regalargli una poltrona da ufficio ultra comoda e dal design studiato, da sistemare alla sua postazione personale. Dopo molte ore passate al computer in tutta comodità, la sua schiena e la sua postura vi ringrazieranno!

Un regalo utile e simpatico che gli amici o i colleghi potrebbero fare a Silvia Candiani, il nuovo Amministratore Delegato di Microsoft Italia, è un firewall hardware contro malware e hacker dal design grazioso o ricercato. Una persona col suo sense of humor lo apprezzerà sicuramente, anche se magari preferirà tenerlo a casa per proteggere il suo PC personale piuttosto che portarlo in ufficio!

Per il vostro amico CEO che vive in una città trafficata e affollata come Roma o Milano e che ama andare al lavoro in bicicletta, il regalo perfetto e ecocompatibile può essere la favolosa bici Zulu della Pure Fix Cycles, luminescente e ricaricabile ad energia solare. Arrivare al lavoro diverrà ancora più comodo e divertente.

Un po’ di relax

Dato che un amministratore delegato svolge moltissimi compiti durante la sua giornata, perché non regalargli qualcosa che possa aiutarlo a rilassarsi?

Un’ottima idea può essere un bel corso di yoga, ormai molto di moda anche nelle aziende, per aiutare la produttività e migliorare il rapporto tra capi e subalterni o tra colleghi. Lo sa bene Niccolò Branca, l’AD della storica azienda italiana Fratelli Branca International produttrice del famoso liquore, che ha deciso di introdurre per i suoi dipendenti un programma annuale di Yoga Coaching.

In alternativa, le vostre amiche manager potrebbero anche gradire un raffinato kit per la preparazione di tisane e tè handmade, o anche il filtro per il tè Tea Egg, disegnato dall’azienda danese Normann Copenaghen, che oltre ad essere funzionale è anche un favoloso oggetto di design.

Un pensiero divertente e ironico

Se poi con questa persona avete molta confidenza, potete anche decidere di puntare su un pensiero più semplice e ironico o su qualcosa di personale, che gli ricordi la vostra amicizia e gli faccia scappare una risata ogni volta che gli capiterà davanti agli occhi.

In questo caso potete spaziare con la fantasia, ripercorrendo le tappe del vostro rapporto, o trovare sempre qualcosa a tema, come oggetti per la casa o ad uso personale che abbiano qualcosa di personalizzato.

Un’ironica t-shirt stampata o una tazza da caffè con una frase ironica sul mestiere di CEO, del tipo “I’m the CEO and yes, I’m always right”, potrà piacere e divertire un giovane manager rampante all’apice della sua carriera.

Se invece preferite un regalo più serio e personale, la moda può darvi una mano, purché conosciate taglie e gusti. Una top manager sul lavoro deve vestire con stile e rigore, senza troppi fronzoli o gioielli troppo sgargianti: perché non regalarle qualcosa che valorizzi la sua femminilità senza stonare con il look da ufficio, come un elegante orologio gioiello? Un’incisione sarà un valore aggiunto e renderà il vostro regalo ancora più speciale.