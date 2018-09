Migliorare la memoria? Prova ad allenarla!

Sai che la mente è come un muscolo? E come tale, bisogna allenarla! E più la alleni, più diventa forte. Dunque, sappi che più impari, più puoi imparare, e più eserciti la memoria, più la memoria sarà affidabile. Ti sembra strano?

In realtà, la ricerca mostra che l’apprendimento può effettivamente cambiare la struttura fisica del cervello. Non molto tempo fa, eravamo soliti pensare che si fosse nati con una quantità “data” e fissa di cellule cerebrali, che diminuivano con l’età. Una nuova ricerca mostra invece che possiamo effettivamente aumentare il numero di cellule cerebrali che abbiamo durante la nostra vita!

Pertanto, oltre a rimanere fisicamente attivi, imparare nuove abilità e studiare può effettivamente mantenere il nostro cervello più sano. Potresti dunque prendere lezioni di perfezionamento, studiare una nuova lingua, imparare un nuovo strumento, giocare a nuovi giochi di carte e così via. L’importante, è cercare di stimolare la mente, e cercare in tal modo di renderla sempre più in forma.

Tieni anche conto che recenti studi dimostrano che più il compito è complesso, maggiori sono i benefici per la tua mente. Presentarsi semplicemente in un’aula di formazione non è evidentemente abbastanza! Quello che devi fare è rimanere attivamente impegnato, costringendoti a mettere a fuoco e imparare qualcosa di nuovo, e uscire da una routine meccanica che ti aiuterà ad affinare la tua mente e ad aumentare la tua memoria.

Prova pertanto fin da subito a imparare qualcosa di nuovo, e farlo con la giusta dedizione e con la giusta passione. Siamo certi che i risultati in termini di stato di forma cerebrale non si faranno certamente attendere!