L’evoluzione della robotica e dei sistemi di automazione

I robot collaborativi escono dalle fabbriche per collaborare con gli umani e interagire con loro in modo affiancandoli in molteplici processi produttivi a seconda delle esigenze aziendali. Tra i tanti presenti sul mercato in continua evoluzione, vanno segnalati quelli della Universal Robot, da anni definiti i migliori in assoluto per una serie di validi motivi. Scopriamoli insieme.

Universal Robots: un nome non scelto a caso

I robot collaborativi progettati e introdotti sul mercato dalla Universal Robots sono tra i più diffusi a livello globale e la denominazione che li definisce “universali” non nasce a caso; infatti, i cobot sono dotati di un software in grado di sviluppare una vera e propria intelligenza artificiale si prestano per tantissime funzioni. In più, sono flessibili, leggeri e facili da usare.

Sviluppati appositamente per le piccole e medie imprese che hanno bisogno di un’automazione flessibile ed efficace in grado di fornire un rapido ritorno degli investimenti, i robot sono anche facili da spostare e non richiedono basi robuste grazie alla loro struttura leggera. Anche una recinzione di sicurezza non è necessaria, contrariamente alla tipologia di robot industriali di grandi dimensioni.

I migliori bracci robotici della Universal

Il brand danese specializzato nei sistemi di automazione e robotica industriale già da un bel po’ di anni propone con successo dei bracci robotici idonei alla svolgimento di diverse mansioni e dotati delle più disparate caratteristiche.

Si tratta, infatti, di dispositivi intelligenti in grado di avvitare, svitare, imballare, assemblare, saldare e di fare tanto altro. Tra i vari modelli prodotti da questo marchio d’elite della robotica mondiale, vale la pena citare i tre modelli che rappresentano i suoi capisaldi anche per il gran numero presente nel mondo e in svariati settori produttivi.

Nello specifico si tratta di quelli contraddistinti dalle sigle UR3, UR5 e UR 10 e che meritano ognuno una descrizione accurata in merito alla loro struttura e capacità d’agire da soli o in collaborazione con lavoratori umani nel pieno rispetto della sicurezza e con il massimo dell’efficienza.

Il cobot UR3

L’ultra flessibile UR3 è un braccio robotico dotato di un software che offre alta precisione per gli ambienti di produzione più piccoli e può modulare carichi utili fino a 3 kg. Progettato per gli ambienti a corto raggio, l’UR3 ha un raggio di 500 mm che consente di dispiegarlo in spazi ristretti e aggiungere valore a qualsiasi ambiente di produzione.

L’UR3 ha anche InfiniteSpin™ sull’ultimo giunto, che consente di utilizzarlo per avvitare senza dover aggiungere altri dispositivi. Si tratta di uno dei modelli che le piccole e medie aziende scelgono non solo per le suddette caratteristiche strutturali ed intelligenti ma anche per il costo che è decisamente abbordabile e che si può presto ammortizzare grazie ai profitti che consente di ottenere a breve termine.

Il cobot UR5

L’UR5 è un altro braccio robotico del tipo a 6 assi con un raggio di lavoro di 850 mm e un carico utile di 5 kg. Con un peso totale di 18 chili, l’UR5 può essere facilmente spostato nella produzione e utilizzato in diversi casi.

Si tratta del braccio robotico adatto per aziende di categoria medio – alta che hanno la necessità di sfruttarlo per molteplici processi produttivi. Infatti, il modello UR5 può iniziare e completare un lavoro sia da solo che in collaborazione con i lavoratori umani.

Il cobot UR10

L’UR10 è un braccio robot a 6 assi con un raggio di lavoro di ben 1300 mm e un carico utile di 10 kg. Con un peso di 25 kg, l’UR10 può anch’esso essere facilmente spostato nella catena di produzione oltre che utilizzato in moltissimi casi.

Con un software piuttosto semplice, il braccio robotico UR10 con tutte queste caratteristiche professionali è inoltre di facile programmazione e ciascuna operazione può essere eseguita anche da non esperti in informatica.

Tale duttilità consente di iniziare e completare un processo produttivo da solo o in collaborazione con gli umani, il tutto in modo rapido e sicuro.