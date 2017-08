10 motivi per partire in crociera oggi o nel 2018

La vacanza in crociera è un’alternativa che bisognerebbe contemplare quando si programmano le ferie. Forse non è la vacanza dei sogni di un ragazzo, è vero che il target è più la famiglia o la coppia stabile, ma non c’è dubbio che abbandonare la terra e solcare i mari più intriganti del mondo ha sempre il suo fascino. Se siete scettici e avete perso l’occasione di partire per questo 2017 vi diamo 10 buoni motivi per partire in crociera nel 2018, prenotando in anticipo per accaparrarsi le offerte migliori.

Disconnettersi: crociera significa immergersi in un altro elemento, l’acqua, che per un attimo può apparirci estraneo. Ma significa anche riuscire a fare a meno di internet e della connessione sempre presente. Significa fare a meno dello smartphone, delle mail, di Facebook e di WhatsApp. È un modo intelligente di tagliare i ponti per qualche giorno e riconnettersi con le persone con le quali siamo in vacanza. Per il rilassamento basta un buon libro e in generale una nave da crociera offre tanto intrattenimento e divertimento in compagnia. Tutto incluso, tutto servito. In una grande nave da crociera non manca il personale che lavora al vostro servizio. Quando si è in vacanza in crociera non ci si deve più preoccupare di fermarsi in un ristorante o doverlo prima prenotare, magari facendosi fregare dai “butta dentro” con prezzi esorbitanti nelle classiche città turistiche. Buffet sempre aperti, ristoranti tematici e cene di qualità preparate da gourmet di rango, sono sempre a vostra disposizione. Se volete stare soli in cabina potete farlo, avrete comunque la comodità del servizio a vostra disposizione per tutta la giornata, tranne quell’oretta che serve per pulire la camera (verso l’ora della colazione). Relax è la parola d’ordine: vi renderete conto a bordo che le occasioni per rilassarvi su uno dei ponti, mentre godete una vista unica del mare e vi prendete la brezza in faccia è meglio di qualsiasi altra soluzione. Ma chi vuole farsi massaggiare o starsene in piscina ha comunque dalla sua una vasta scelta tra i vari servizi di SPA. Se la crociera è in mare aperto basta questo come panorama, ma pensate se state andando in crociera nei Caraibi o negli arcipelaghi del Mediterraneo. Avrete di fronte a voi una vista mozzafiato che ripaga del viaggio. Il mare, per quanto possa sembrare sempre uguale, non è mai monotono e navigare consiste comunque in un’avventura. Divertimento per tutti: adulti e ragazzi, donne e bambini. Le crociere sono pensate per andare incontro ai gusti più disparati. In ogni ponte c’è un divertimento adatto agli interessi di ciascuno. Si può giocare a minigolf o a ping-pong, a beach-volley o a squash, correre e fare esercizi oppure provare l’ebbrezza del casino. E per i più piccoli divertimenti a non finire con animazioni e sale giochi. Spostandosi per mare si facilita il tutto: in un’unica soluzione si possono vedere più citta e spostarsi senza problemi, non dovendo fare e disfare bagagli. Pranzi e pernottamenti sono già determinati in partenza e visiterete in genere città stupende. Ci si può abbronzare esattamente come al mare. Posto che vi sono enormi piscine nelle quali immergersi, prendere il sole fa bene e riempie di allegria. Se andate in compagnia di qualcuno che amate, famiglia o partner, scoprirete la bellezza di fare qualcosa insieme, delle attività nelle quali i rapporti migliorano e si trova subito un’intesa, costruendo qualcosa di più forte per il futuro. Potrete fare nuove amicizie da tutto il mondo, che non si disperderanno una volta scesi a terra. Tenendovi in contatto via internet potrete programmare una nuova crociera insieme o fare scambi culturali e scambiare visite di cortesia, fino a stabilire vere e proprie amicizie. Avere a che fare con persone di tutto il mondo, in una mente aperta, aiuta a eliminare i pregiudizi.