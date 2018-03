La nuova frontiera del viaggi di lavoro

I viaggi di lavoro son una tipologia di viaggio sulla quale spesso ci si concentra poco. Sono però in costante crescita e naturalmente hanno specifiche esigenze. Per questo anche gli operatori turistici e altri addetti ai lavori guardano con crescente interesse ed attenzione al comparto.

Sempre più spesso oggi, grazie alle nuove tecnologie della comunicazione, non è necessario spostarsi di continuo per lavoro, ma senza dubbio nulla può ancora sostituire un incontro faccia a faccia, ad esempio nel momento di una riunione importante o della firma di un contratto.

Si può lavorare e collaborare con persone da tutto il mondo, senza dover uscire dal proprio ufficio, ma prima o poi bisogna incontrarsi di persona.

Spostarsi per lavoro è un’esigenza e naturalmente c’è chi s’è specializzato nel soddisfarla. Al mattino avete un appuntamento a Berlino e nel pomeriggio un incontro importante a Monaco, magari in serata dovete tornare a Milano per un evento aziendale? Come fare? Un simile piano di volo non è realizzabile con una o più compagnie aree tradizionali, c’è però la possibilità di noleggiare un aereo aziendale su Deutsche-Privatjet , un jet esclusivo che vi permetterà di intraprendere un viaggio di lavoro in modo rilassante e confortevole senza perdere tempo in file, attese e lunghi controlli e riuscendo così a ottimizzare al meglio tempi e spostamenti.

Chi decide di volare con un jet privato ha a sua disposizione dei professionisti che programmano il viaggio nel modo che si riveli il più efficiente possibile, anche sul non trascurabile fronte del rapporto qualità-prezzo.

Dopo un check-in molto discreto e decisamente veloce presso il General Aviation Terminal, chi sveglie di volare per lavoro con un jet privato, può rilassarsi e godere a bordo di un servizio di alto livello che rende ogni viaggio un’esperienza unica ed indimenticabile.

Siccome chi organizza viaggi di lavoro con spostamenti in aereo privato sa bene quanto il tempo (specie negli affari) spesso equivalga al denaro, è in genere reperibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, riuscendo ad organizzare uno spostamento con jet privato in tempi veramente rapidi, anche con il minimo preavviso. In molti casi, dal momento del contatto a quello del decollo possono passare poche ore.

Se pensate che viaggiare con un volo privato sia una cosa da manager miliardari sappiate che i tempi sono cambiati e che questa soluzione si è notevolmente evoluta. Noleggiare un aereo ha costi paragonabili all’acquisto di un biglietto in business class con una compagnia di linea, ma un confort assolutamente non paragonabile con un volo tradizionale.

Oltre alla comodità c’è poi da dire che un jet privato rende possibili spostamenti altrimenti irrealizzabili. Optando per questa soluzione non si corre il rischio di perdere l’aereo e di conseguenza un importante appuntamento di lavoro.