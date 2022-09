I gatti sono animali domestici molto popolari in tutto il mondo. Spesso vengono scelti come animali da compagnia perché sono affettuosi e molto puliti. Tuttavia, c’è un aspetto della loro vita che solitamente viene trascurato: la nutrizione. In questo articolo esamineremo cosa mangiano i gatti e se è possibile fornire loro una dieta equilibrata.

L’alimentazione dei gatti

I gatti sono carnivori e hanno bisogno di proteine per sopravvivere. La carne fornisce loro energia, ferro e altri nutrienti essenziali. I gatti possono mangiare una varietà di carne, come pollo, tacchino, agnello e manzo. È importante che la carne sia fresca e non processata. I gatti possono anche mangiare pesce, ma è meglio se lo mangiano solo occasionalmente. I pesci contengono grassi omega-3 che sono benefici per la salute dei gatti.

I gatti hanno bisogno di una dieta ricca di proteine, ma non devono mangiare troppe proteine. Troppe proteine possono infatti danneggiare i reni dei gatti. È importante controllare l’etichetta degli alimenti per animali domestici per verificare il contenuto delle stesse. I gatti dovrebbero mangiare circa 56-113 grammi di carne fresca ogni giorno.

Oltre alla carne, i gatti possono anche mangiare verdure e frutta. Le verdure forniscono vitamine e minerali essenziali, mentre la frutta è una buona fonte di energia. I gatti possono mangiare broccoli, spinaci, piselli e altre verdure. La frutta può essere data come premio occasionale o come parte di un’alimentazione equilibrata.

Quando mangiano i gatti

I gatti sono creature notturne e la maggior parte del loro cibo viene consumato di notte. I gatti hanno un metabolismo molto rapido e devono mangiare frequentemente per mantenere il loro corpo in funzione. Nonostante siano carnivori, i gatti non sono in grado di digerire grassi e proteine ​​in egual misura. Il loro corpo è progettato per digerire rapidamente le proteine ​​e i carboidrati, ma i grassi vengono elaborati molto più lentamente. Pertanto, i gatti dovrebbero mangiare una dieta ricca di proteine ​​e povera di grassi per mantenersi in salute.

Consigli alimentari gatti

I gatti sono carnivori e la loro dieta dovrebbe essere a base di carne. Tuttavia, i gatti possono anche mangiare verdure e cereali. È importante fornire al vostro gatto una dieta equilibrata per mantenerlo in salute.

I seguenti sono alcuni suggerimenti sul cibo da dare al gatto:

Prova a dare al tuo gatto delle crocchette di alta qualità. Le crocchette contengono tutti i nutrienti di cui ha bisogno il tuo gatto e lo aiuteranno a mantenersi in forma.

I gatti amano la carne, quindi puoi anche proporre delle scelte più naturali come il pollame o il pesce. Assicurati però di eliminare le ossa dal cibo che dai al tuo gatto, poiché potrebbero ferirsi.