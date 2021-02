Cos’è la protezione ABTA

Se viaggi dal Regno Unito spesso potresti esserti imbattuto nella c.d. ABTA protection. Ma che cos’è?

ABTA è il nome operativo di quella che prima era conosciuta come Association of British Travel Agents. Fondata più di 60 anni fa, ABTA è la più grande associazione di viaggio del Regno Unito, che rappresenta le agenzie di viaggio e i tour operator. La protezione ABTA è progettata per far rispettare gli standard e fornire un’assicurazione per i vacanzieri in caso di problemi finanziari per le compagnie di viaggio.

Ma cosa fa ABTA? La protezione ABTA significa che se la tua compagnia di viaggi fallisce, avrai diritto ad un rimborso che include i costi dell’hotel. Se sei all’estero, il tuo trasporto a casa sarà altresì coperto. Fornisce dunque un processo rapido, chiaro e semplice da seguire, in modo da essere in grado di continuare la tua vacanza come previsto, o ottenere i tuoi soldi indietro.

ABTA ha inoltre un codice di condotta che regola aree come la pubblicità accurata, le condizioni commerciali eque, le modifiche alle prenotazioni e la gestione dei reclami dei clienti, oltre a fornire ai viaggiatori la giusta documentazione e gestire i reclami. Un membro dell’ABTA non può ad esempio cancellare la tua prenotazione dopo la data di pagamento dell’intero prezzo, a meno che non sia necessario farlo per ragioni al di fuori del suo controllo. Se questo accade, deve offrirti la scelta di riavere indietro tutti i tuoi soldi o di scegliere un’organizzazione di viaggio alternativa.

Inoltre, se c’è un cambiamento significativo all’organizzazione del viaggio, deve offrirti la scelta di accettare l’organizzazione del viaggio modificata o di riavere i tuoi soldi. Tutti i membri dell’ABTA devono rispettare il suo codice e quelli che lo violano possono incorrere in sanzioni da parte dell’organizzazione di cui oggi abbiamo brevemente parlato in questo focus.