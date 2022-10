Come rinforzare le unghie danneggiate

Le unghie sono una delle parti del corpo più importanti. Tuttavia, le unghie possono essere danneggiate da una serie di fattori, dalle sostanze chimiche aggressive presenti nell’ambiente all’usura costante. Se avete notato che le vostre unghie diventano fragili o si spezzano facilmente, c’è qualcosa che potete fare per rafforzarle.

Le basi della riparazione delle unghie

Se siete dei professionisti delle unghie, sapete che le unghie possono danneggiarsi in vari modi. Da piccoli graffi e ammaccature a rotture e fratture più gravi, le unghie possono spesso richiedere un po’ di aiuto per tornare in carreggiata. Ecco alcune nozioni di base sulla riparazione delle unghie che possono aiutarvi a riportare le unghie al loro antico splendore:

Pulire il danno : Assicuratevi di pulire accuratamente l’area danneggiata con acqua e sapone prima di procedere. Questo aiuterà a rimuovere eventuali detriti che potrebbero essere la causa della rottura o della frattura. Se sull’unghia sono rimasti cera o smalto, rimuoverli con un batuffolo di cotone e acqua.

: Assicuratevi di pulire accuratamente l’area danneggiata con acqua e sapone prima di procedere. Questo aiuterà a rimuovere eventuali detriti che potrebbero essere la causa della rottura o della frattura. Se sull’unghia sono rimasti cera o smalto, rimuoverli con un batuffolo di cotone e acqua. Applicare un protettivo : dopo aver pulito l’area danneggiata, applicare uno strato protettivo di smalto o sigillante. Questo aiuterà a prevenire ulteriori danni e a mantenere l’aspetto delle unghie al meglio. Assicuratevi di scegliere un prodotto specifico per le unghie (cioè non uno smalto generico).

: dopo aver pulito l’area danneggiata, applicare uno strato protettivo di smalto o sigillante. Questo aiuterà a prevenire ulteriori danni e a mantenere l’aspetto delle unghie al meglio. Assicuratevi di scegliere un prodotto specifico per le unghie (cioè non uno smalto generico). Applicare l’adesivo : Applicare quindi una benda adesiva o un involucro intorno all’intera area danneggiata. Questo aiuterà a mantenere lo smalto o il sigillante in posizione mentre si asciuga. Assicurarsi di regolare l’impacco secondo le necessità, in modo che sia comodo ma copra anche l’intera area danneggiata.

: Applicare quindi una benda adesiva o un involucro intorno all’intera area danneggiata. Questo aiuterà a mantenere lo smalto o il sigillante in posizione mentre si asciuga. Assicurarsi di regolare l’impacco secondo le necessità, in modo che sia comodo ma copra anche l’intera area danneggiata. Attendere: lasciare asciugare completamente l’adesivo prima di lucidare o limare le unghie. In questo modo si evita che il nuovo smalto o sigillante si consumi rapidamente.

Cause delle unghie danneggiate

Le unghie possono danneggiarsi per diversi motivi. Ecco alcune delle più comuni:

Le unghie bagnate possono causare lo sfaldamento e la scheggiatura delle unghie

Lo sfregamento ripetuto delle mani l’una contro l’altra può provocare vesciche e protuberanze sul letto ungueale, che possono portare a sbucciature e scheggiature

L’uso eccessivo di smalti o trattamenti per le unghie può causare la rottura, la spaccatura o lo sfaldamento dell’unghia

Anche un trauma dovuto a un incidente, come una caduta su una superficie dura, può causare la rottura e lo sfaldamento delle unghie

Anche i fattori ereditari possono giocare un ruolo nello sviluppo di unghie danneggiate.

Tipi di danni alle unghie

Esistono diversi tipi di danni alle unghie che possono verificarsi. Dal semplice peeling a problemi più seri come rotture e scheggiature, ecco una panoramica di ciascun tipo:

Sbucciatura : È il tipo più comune di danno alle unghie e si verifica quando lo strato esterno dell’unghia si stacca. Di solito è innocuo, ma può essere un segno di problemi più seri se si verifica spesso.

: È il tipo più comune di danno alle unghie e si verifica quando lo strato esterno dell’unghia si stacca. Di solito è innocuo, ma può essere un segno di problemi più seri se si verifica spesso. Protuberanze : Le protuberanze sulla superficie delle unghie possono indicare una rottura dell’unghia che è passata inosservata. Spesso questo tipo di rottura non provoca dolore o fastidio, ma se si verifica è necessario rivolgersi a un medico.

: Le protuberanze sulla superficie delle unghie possono indicare una rottura dell’unghia che è passata inosservata. Spesso questo tipo di rottura non provoca dolore o fastidio, ma se si verifica è necessario rivolgersi a un medico. Schegge: Le schegge sono piccoli pezzi che si sono staccati dall’unghia. È facile non notarli, ma se sono numerosi o fastidiosi potrebbe essere necessario rivolgersi a un medico. Se non trattate, le schegge possono provocare ulteriori danni.

Prevenzione dei danni alle unghie

I danni alle unghie possono essere prevenuti seguendo queste semplici linee guida:

Lavarsi spesso le mani. Le mani sporche possono causare l’accumulo di oli e altre sostanze sulle unghie, con conseguenti danni alle unghie

Evitare prodotti chimici e detergenti aggressivi. Possono privare le unghie del loro rivestimento protettivo naturale e causare ulteriori danni alle unghie

Applicate uno strato di vaselina o un’altra crema idratante sulle unghie prima di andare a letto, ogni giorno o quando notate che iniziano a seccarsi. Questo aiuta a mantenere le unghie sane e a resistere alla rottura

Tenete le unghie corte. Unghie troppo lunghe possono strapparsi facilmente, causando danni alle unghie.

Rimedi per i danni alle unghie

Le unghie sono una delle parti più delicate del corpo umano. Sono essenziali per la presa e il sostegno, ma possono anche essere facilmente danneggiate.

Ecco alcuni rimedi per i danni alle unghie:

Applicare calore alle unghie danneggiate. Il calore può contribuire ad accelerare il processo di guarigione e a promuovere una nuova crescita. L’applicazione di un cuscinetto riscaldante o l’uso di un asciugacapelli a fuoco basso possono essere d’aiuto.

Applicare un trattamento topico alle unghie danneggiate. I trattamenti topici, come smalti o lozioni, possono dare sollievo dal dolore e favorire una guarigione più rapida. Assicuratevi di applicare il trattamento regolarmente per mantenere i risultati.

Limare le unghie danneggiate. Limare le unghie lisce le aiuterà a guarire più rapidamente e a ridurre il rischio di danni futuri. Usate una lima ruvida per rimuovere eventuali protuberanze o creste, quindi usate una lima fine per appianarle.

Tagliate le unghie danneggiate. Può sembrare una misura drastica, ma tagliare le unghie danneggiate può aiutarle a guarire più velocemente e a ridurre il rischio di lesioni future. Prima di tagliare le unghie, è bene chiedere il parere di un medico professionista, perché potrebbe essere pericoloso se fatto in modo errato.

Applicare colla o adesivo per unghie alle unghie danneggiate. L’applicazione di un sottile strato di colla o di adesivo sulle unghie danneggiate può aiutarle a guarire più velocemente e a prevenire danni futuri. Assicuratevi di utilizzare uno strato sottile e di applicarlo con attenzione, in modo da non causare ulteriori danni.

Conclusione

Le unghie sono una parte importante del nostro corpo e meritano di essere curate. Se le vostre unghie cominciano a mostrare segni di usura, non preoccupatevi: ci sono alcuni semplici accorgimenti che potete adottare per rinforzarle e per evitare che si danneggino. Seguendo questi consigli, potrete mantenere le vostre unghie sane per gli anni a venire!