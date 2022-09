GoalGreen: il nuovo brand sostenibile per la salute della pelle

Oggi anche la bellezza e la cura della pelle passano attraverso scelte etiche e sostenibili; in particolare, i consumatori più attenti al benessere dell’ambiente, puntano sull’acquisto di prodotti eco-friendly.

Tra i numeri uno nel settore dei cosmetici naturali si colloca GoalGreen, marchio totalmente Made in Italy, prodotto dall’azienda parmense Cosmoproject, la cui mission è quella di proporre prodotti naturali ed etici. La sostenibilità del Brand ha una visione a 360° su tutti i livelli della filiera, dalla scelta dei materiali alla produzione, fino alla vendita e allo smaltimento dei rifiuti.

La sostenibilità al primo posto

GoalGreen è un marchio di cosmetici naturali che ha deciso di puntare sulla sostenibilità, senza naturalmente rinunciare alla qualità, al fine di proteggere il pianeta, riducendo l’impatto che i prodotti commercializzati hanno su di esso.

Il progetto di sviluppo del brand focalizza la propria attenzione sui seguenti punti fondamentali:

abbattimento del consumo energetico in fase di produzione ;

; utilizzo di ingredienti naturali e biologici ;

; produzione di cosmetici biodegradabili ;

; utilizzo di materiali riciclabili per il packaging.

Il tutto si svolge all’interno di un sistema di economia circolare che consente la rimessa in circolo di prodotti e materiali utilizzati, abbattendo dunque drasticamente la quantità di rifiuti generati.

Utilizzo di impianti fotovoltaici per abbattere il consumo energetico

Come detto, l’attenzione di GoalGreen nei confronti dell’ambiente ha inizio già nella fase produttiva. In particolare, il marchio sfrutta, per il funzionamento dei macchinari, l’energia rinnovabile prodotta attraverso un impianto fotovoltaico installato sui tetti dell’azienda, che, con i suoi 800 metri di estensione, ma a breve in espansione, riesce a coprire ampiamente il fabbisogno energetico della produzione dei prodotti di GoalGreen.

Questo sistema consente non solo di ridurre i consumi, ma anche di abbattere la produzione di CO2, la quale è tra le principali cause dell’effetto serra e dei cambiamenti climatici.

Scelta accurata degli ingredienti, naturali e bio

Il secondo aspetto in grado di collocare GoalGreen tra i brand di cosmetici più rispettosi dell’ambiente, ma anche della salute dei consumatori, riguarda la scelta degli ingredienti.

I prodotti del brand contengono una percentuale minima di ingredienti naturali e biologici pari al 97%, mentre la parte restante è costituita da materie prime di elevata qualità, selezionate per le loro proprietà, atte a migliorare la conservazione dei cosmetici.

Cosmetici biodegradabili e coltivazioni biologiche

Oltre a essere realizzati attraverso l’impiego di ingredienti a basso impatto ambientale i prodotti GoalGreen provengono da coltivazioni biologiche che garantiscono al consumatore di avere a disposizione prodotti privi di fitofarmaci o residui chimici.

In più, il brand ha ideato delle formule che garantiscono ai prodotti destinati alla detersione una biodegradabilità pari al 70%, la quale consente di ridurre l’inquinamento delle acque.

I materiali dei packaging

Anche la scelta dei materiali per il packaging riveste una grande importanza e GoalGreen, consapevole di questo aspetto, ha scelto di puntare il più possibile su materiali riciclabili come l’alluminio, la carta e il vetro, riducendo inoltre al massimo l’impiego della plastica.