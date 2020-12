Colori inusuali con cui arredare la casa con stile secondo gli esperti

Sei stanco dei soliti colori e vuoi provare qualcosa di nuovo per la tua casa? Vorresti provare a osare con colorazioni inusuali perché è giunto il momento di rinnovare la tua abitazione? Arredare è una nobile arte che deve poter compensare non solo la scelta del giusto mobilio ma anche e soprattutto i colori. Per questo ci siamo rivolti agli esperti del settore e abbiamo cercato di capire quali sono le tecniche per accostare i colori che vanno più di tendenza in questo periodo, primo tra tutti il verde petrolio.

Il re dei salotti: il verde petrolio

Difatti sarà capitato anche a te di passare davanti ad un bel divano verde petrolio ma di lasciar perdere l’acquisto perché non si abbinerebbe bene con il tuo salotto. Questo colore sta facendo innamorare migliaia di persone perché è moderno e classico al tempo stesso e perché, al di là di come potrebbe sembrare, si abbina alla perfezione con una vastissima palette di colori. Innanzitutto il verde è un colore naturale che ci permette di interpretarlo in tanti modi, a seconda della combinazione stilistica preferita per la nostra casa. Difatti si presta bene nel salotto così come in camera da letto e persino in bagno. La chiave del giusto abbinamento risiede nella capacità di integrare sfumature e combinazioni di materiali senza creare pasticci che stonano all’occhio.

Un richiamo alla calma e al relax

Il verde petrolio piace perché è un dolce richiamo alla natura, allo spazio aperto e arieggiato ma anche perché richiama l’acqua, la positività e la calma. Il nome “petrolio” deriva appunto dalla benzina ma il suo effetto in casa avrà tutt’altra declinazione sensoriale. Il verde è stato definito il re dei colori per chi è appassionato di cromoterapia dal momento che calma lo spirito e favorisce la concentrazione. Si tratta di una colorazione audace ed intensa che gode di grande popolarità soprattutto per il soggiorno, che potrai declinare con arredi classici in legno scuro e pregiato oppure per produzioni più minimaliste che richiamano il nero opaco, il cemento e l’aspetto urbano/industriale.

Usalo con moderazione

Si tratta di una tonalità forte da dosare con moderazione scegliendo magari il divano e qualche piccolo richiamo circostante. Noi ti suggeriamo di evitare di arredare interamente una stanza con questo colore perché sarebbe meglio giocare con piccoli contrasti e dettagli di luce che daranno un tocco di classe invidiabile. Per esempio se lo utilizzi per tinteggiare le pareti dovrai stare attento a valorizzare la stanza scegliendo mobili in legno chiaro, altrimenti rischierai di rendere buia la stanza. In un soggiorno il re incontrastato è il divano per cui scegliendolo di color verde petrolio avrai meno limiti per la scelta del corredo circostante.

Il tocco lounge finale

Invece per i salotti più moderni ti suggeriamo di provarlo a contrasto con il bianco pulito e brillante, in modo da rendere la zona luminosa ed energica, lasciando al divano in verde petrolio il compito di dividere l’area relax da quelle di convivialità e di passaggio. Per questo suggeriamo di valutare anche librerie a parete in contrasto e di non lesinare su accessori in vetro che daranno un tocco lounge all’ambiente.