Come ti ingrandisco il bar: pedane in legno per esterni

In tutta Italia, ormai da molti mesi, siamo alle prese con una serie di limitazioni che riguardano soprattutto la socialità, gli incontri. La diffusione del virus Sars-Cov 2 ha costretto tutti a diminuire i contatti con le altre persone. Questo è vero nelle abitazioni private, così come e soprattutto in bar, negozi, ristoranti. Stare all’aria aperta è una soluzione abbastanza rapida al problema: incontrarsi in ambienti più grandi e ventilati permette di limitare i contatti tra le persone.

Aumentare la dimensione di un bar

La questione è abbastanza semplice da comprendere, le normative oggi vigenti permettono a bar e ristoranti di ospitare un ristretto numero di clienti, laddove ovviamente questi esercizi non siano chiusi. La soluzione in molti casi è quella di utilizzare pedane per esterno, in modo da consentire un maggiore afflusso di clienti, senza dimenticare la necessità di mantenere molto spazio tra ogni avventore e la ventilazione, garantita dallo stare all’aria aperta. Ovviamente le pedane modulari per esterno utilizzate da bar e ristoranti devono essere di qualità, anche dal punto di vista estetico. Si tratta infatti di installazioni che devono mantenere le loro funzionalità e bellezza anche dopo essere state esposte alla forza degli elementi.

Pedane da esterno per bar: la legislazione

Conviene ricordare poi che molti Comuni, vista la situazione attuale, hanno reso molto più semplice ottenere i permessi per il posizionamento di una pedana esterna per bar, in modo che molti esercizi di questo tipo possano continuare la propria attività senza subire eccessive limitazioni. L’occupazione del suolo pubblico, come ad esempio marciapiedi o piazzali, avviene comunque solo dietro richiesta al Comune; ogni bar, ristorante o esercizio che somministra alimenti e bevande, deve rifarsi necessariamente al regolamento del comune in cui si trova.

Quanto costano le pedane in legno per esterni

I prezzo di questo genere di manufatti varia molto, a seconda della metratura da ricoprire, ma anche considerando il materiale, l’aspetto estetico, la necessità di munire il dehor di protezioni o coperture. Costruire una pedana in legno per esterni non è tanto semplice quanto sembra, soprattutto quando si desidera una struttura che sia in grado di resistere al trascorrere del tempo. Il legno è solitamente il materiale preferito per questo tipo di strutture, soprattutto per quanto riguarda la finitura a vista; le proposte disponibili sul mercato sono però varie, a partire dalle pedane in legno per esterni Leroy Merlin, molto semplici da porre a dimora. Rivolgendosi ad aziende che offrono questo tipo di prodotti, appositamente pensati per i dehor dei locali, si ottiene un’offerta più completa e variegata, pur mantenendo la facilità nel montaggio.

Le pedane modulari

Tra le soluzioni più interessanti troviamo le pedane in legno modulari per esterni con struttura in alluminio. Si tratta di strutture sollevate da terra, da pochi centimetri fino a oltre 1 metro, che si pongono in opera rapidamente e che sono disponibili in diverse finiture, in modo da accontentare il gestore del singolo bar e ristorante sotto tutti i punti di vista, anche per quanto riguarda l’estetica. Sta poi al singolo gestore scegliere tra i prodotti fatti per essere esposti alle intemperie costantemente nel corso dell’anno, o invece tra le pedane per esterno pensate esclusivamente per l’utilizzo estivo.