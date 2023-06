Come arredare il terrazzo per creare un angolo accogliente e sereno

Le persone che hanno già vissuto questa esperienza sanno che arredare un terrazzo è un’impresa abbastanza complicata, soprattutto se si ha un terrazzo molto grande o molto irregolare che si vuole suddividere in zone o, al contrario, uno molto piccolo che si vuole sfruttare al meglio, arricchendolo in tanti modi e ottimizzando al meglio il poco spazio a disposizione. Di fatto chi ha la fortuna di possedere uno spazio esterno in casa vorrebbe viverlo tutti i mesi dell’anno e, per raggiungere questo scopo, di cercano idee di design originali e pratiche, inserendo ad esempio un pergolato legno o creando un piccolo angolo relax.

La prima cosa da considerare è che quando ci si approccia all’arredo di un terrazzo bisognerà creare una continuità e una coerenza tra ambiente esterno e interno. L’obiettivo dovrebbe essere sempre quello di creare un’armonia che riguarda sia i materiali che i colori.

Di sicuro un terrazzo può essere abbellito attraverso il giusto mobilio e la disposizione di questo, anche se molto dipenderà dal budget e dallo spazio che si ha a disposizione.

Arredo di un terrazzo grande: cosa bisogna considerare

Un terrazzo grande può offrire la possibilità di divertirsi con l’arredo in tanti modi. Tuttavia è sempre meglio fare una pianificazione attenta, tenendo presente che le opzioni saranno numerose soprattutto per quanto riguarda lo stile, la tipologia dei mobili e la varietà degli accessori; il fatto però di avere parecchie possibilità potrebbe non sempre essere un bene, il rischio di fare un errore e di spendere soldi inutilmente è grande. In questo caso, infatti, rivolgersi a un professionista del settore è sempre una soluzione consigliabile. Questo, infatti, permette di avere un parere esperto che può indicare come valorizzare al massimo lo spazio, anche con interessanti scelte di design.

Prima di scegliere i mobili bisogna, poi, considerare l’orientamento del terrazzo per capire come arriverà la luce del sole nelle diverse ore del giorno.

A seconda del risultato bisognerà decidere se inserire più ombrelloni o una tenda o addirittura si dovrebbe valutare se è il caso di realizzare una copertura pergolata, in modo da avere una zona d’ombra durante il giorno e anche un riparo dall’umidità durante le ore serali. Per i mobili, invece, molto dipende dal tipo di uso che si intende fare dell’ambiente: se si ha molto spazio a disposizione si può pensare di inserire un grande tavolo e delle sedie in legno per ospitare parenti e amici in pranzi e cene all’aperto. Fondamentale può essere anche creare un angolo salotto, con divanetti imbottiti e poltroncine, senza dimenticare un piano d’appoggio per bicchieri e altri oggetti, in cui rilassarsi da soli o in compagnia. Anche una zona barbecue, se si ha lo spazio e la passione, può essere un’ottima idea. Piante verdi e fiori colorati, infine, possono completare un arredo raffinato, dando un tocco di freschezza e classicità anche agli ambienti più moderni.

Come regolarsi invece in caso di terrazzo piccolo

Non avere un vero e proprio terrazzo ma un piccolo ambiente esterno non significa dover rinunciare all’arredo perché basterà seguire alcuni suggerimenti di design per far esprimere al meglio anche uno spazio minimo. Ad esempio si può aggiungere un tavolino, che però dovrà essere uno di quelli che si possono ripiegare in maniera facile, per poterlo così riporre all’interno se necessario. Un’altra cosa utile che si può fare è utilizzare materiali caldi come per esempio il legno che consentirà di dare a quel terrazzino un’atmosfera calorosa e accogliente. Acquistare una poltrona o un lettino da esterno in legno, poi, potrà essere utile per creare un rifugio dove poter dormire o rilassarsi con un buon libro e una bibita. A vantaggio di uno spazio piccolo, i design moderni non richiedono un eccessivo uso di mobili perché sono più orientati verso il minimalismo. Anche in questo caso, un tocco di verde, magari disposto su una fioriera verticale, può dare una sensazione di maggiore ampiezza dello spazio. Infine, delle luci ben disposte e calde può giocare molto a favore di una visione più ampia del terrazzo, nonché a creare un’atmosfera più accogliente.