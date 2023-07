Ecosistemi: cosa sono?

Tutte le forme di vita (piante e animali) in un’area coesa e relativamente indipendente e le loro relazioni reciproche sono considerate ecosistemi. In un mondo perfetto, un ecosistema sarebbe in equilibrio. Di conseguenza, le specie predatrici tengono sotto controllo le specie preda senza distruggerle e la vita vegetale rimane diversificata senza che un tipo domini ed escluda gli altri.

Gli ecosistemi sono raramente in equilibrio e questo è spesso motivo di allarme. Destabilizzando l’ecosistema circostante, infatti, gli uccelli e gli animali che predano i pesci muoiono o migrano verso aree con più cibo.

Per prevenire i danni a un ecosistema, è necessario comprendere tutte le interrelazioni tra piante, animali e atmosfera del sistema. Poiché una comprensione perfetta è raramente possibile, spesso si verificano conseguenze indesiderate.

Per esempio, negli anni ’30 il governo statunitense consigliò agli agricoltori del sud di utilizzare il kudzu come copertura del suolo per ridurre l’erosione. Quasi un secolo dopo, il kudzu è diventato un fastidio indesiderato, poiché le persone spendono innumerevoli ore per cercare di contenerlo e impedire che invada strade, edifici e altra flora. L’Australia ha avuto un problema simile quando i conigli sono stati introdotti nel 1800: non avendo predatori naturali, la loro popolazione è aumentata a dismisura, devastando la vegetazione e i terreni rurali.

È impossibile affermare che un ecosistema in natura sia indipendente dagli ecosistemi vicini o, addirittura, dall’ecosistema globale, poiché gli ecosistemi sono aperti e le piante e gli animali sono liberi di muoversi tra di essi. Oltre all’inquinamento e al riscaldamento globale, tutti gli ecosistemi sono influenzati dalle tendenze planetarie che riguardano l’atmosfera.

Per esempio, ricordiamo come la biosfera 2, un involucro ermetico che cercava di riprodurre un ecosistema in equilibrio, sia stato un tentativo di studiare un ecosistema in isolamento. Sebbene l’esperimento non abbia avuto successo – non sono riusciti a mantenere livelli di ossigeno sufficientemente alti per la salute umana senza importarlo – ha dimostrato quanto sia fragile l’equilibrio di un ecosistema e quanto possa essere pericoloso danneggiare gravemente l’intero ecosistema terrestre…