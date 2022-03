Come e quanto intervenire per eliminare le blatte dagli scarichi

Le blatte, comunemente chiamate anche scarafaggi, sono insetti infestanti che oltre ad avere un aspetto poco gradevole sono anche in grado di trasmettere numerose malattie all’uomo. All’interno di questa guida ti spiegheremo che tipo di insetti sono, dove si nascondono e come liberarti di loro evitando tutti i rischi per la tua salute e quella dei tuoi familiari.

C’è da sapere che le blatte possono anche uscire dal sifone del lavandino se questo è di vecchia generazione. I nuovi sifoni, infatti, sono a forma di U e questo permette all’interno della curvatura del tubo di creare un deposito d’acqua che impedisce alle blatte di risalire lungo la tubatura.

Tuttavia cucina e bagno rappresentano i luoghi preferiti dagli scarafaggi, infatti, non è insolito vedere una blatta che esce dal water. Perché se questi insetti trovano un buco aperto passano anche attraverso gli scarichi, e un ambiente delicato come questo ha sicuramente bisogno di un’azione mirata ed efficace.

Come evitare le blatte in casa?

Prima di entrare nei dettagli su come eliminare gli scarafaggi dalle tubature vediamo come prevenire un’eventuale infestazione. La pulizia è la prima cosa, infatti mantenere le stanze sempre pulite è il primo passo da fare, successivamente passare al setaccio la casa e chiudere le crepe e le fessure su muri e pavimenti, se presenti ovviamente, sia all’interno che all’esterno dell’abitazione.

Un altro consiglio è quello di evitare di tenere piatti sporchi all’interno del lavandino per un tempo prolungato, mentre per quanto riguarda i tubi invece, è bene effettuare regolarmente uno sgorgo delle tubature domestiche e delle fessure che possono consentire l’ingresso agli scarafaggi dai tubi di qualsiasi impianto della casa.

Come debellare gli scarafaggi?

Se si vede uscire uno scarafaggio da una tubatura non bisogna perdere tempo, infatti, ci sono diversi metodi con i quali si può intervenire. Esistono diversi insetticidi, facilmente reperibili in commercio per un’azione immediata e istantanea.

In alternativa ci sono anche degli agenti chimici, come per esempio il fluoruro di sodio mescolato con la farina oppure del veleno fatto con l’acido borico e uovo. Si possono anche impiegare dei rimedi naturali, come per esempio la miscela di gesso, acqua e zucchero oppure acqua e sapone direttamente spruzzata sull’insetto. Ci sono poi in alternativa anche delle trappole adesive.

Una volta provate queste soluzioni, se non si riscontra l’effetto desiderato e si continuano a vedere blatte in casa allora l’infestazione è più grave di quel che si possa pensare. In questi casi è opportuno richiedere l’intervento dei professionisti del settore.

Gli specialisti della disinfestazione sono in grado di utilizzare delle tecniche particolari e dei prodotti decisamente migliori per eliminare gli scarafaggi dalle tubature e da ogni angolo della casa.

Quanto costa la disinfestazione da scarafaggi?

A questo punto della lettura ti starai chiedendo quanto costa una disinfestazione di questo tipo? Affidandosi a dei professionisti il risultato è garantito, inoltre, il costo della disinfestazione degli scarafaggi varia in base all’entità dell’infestazione.

Ecco perché consigliamo sempre di agire tempestivamente e di non aspettare perché le blatte certo non aspettano il nostro permesso per invaderci casa!