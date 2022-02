Stile casual-elegante: come ricrearlo

Sono molte le occasioni in cui le donne desiderano sentirsi né troppo eleganti né troppo sportive. Durante un aperitivo tra amiche, in occasione di un brunch di lavoro o semplicemente nella vita di tutti i giorni, esistono dei trucchetti da seguire per risultare sempre perfettamente in ordine, eleganti ma allo stesso tempo non troppo formali.

Il look parte dalla capigliatura

Il look di una persona parte dai capelli, dal loro stato di salute e soprattutto dal loro aspetto. Per far sì che la propria capigliatura appaia sempre bella da vedere è importante quindi curarla, facendo attenzione in primo luogo ai prodotti utilizzati che devono essere professionali e scelti in base alla propria cute. Screen capelli è un chiaro esempio di linea di nicchia, rivolta prevalentemente ad un pubblico di professionisti che utilizzano solo articoli selezionati e di alto livello. Quando si sceglie un parrucchiere quindi è buona abitudine controllare anche gli shampoo, le maschere e tutti i prodotti similari utilizzati in salone. Solo usando prodotti con inci equilibrati, privi di ingredienti chimici e con certificazioni bio comprovate, si avrà la certezza di ottenere una chioma degna di nota. Chi ama apparire elegante, non può di certo presentarsi in pubblico con dei capelli sciatti e poco curati.

I colori e i tessuti

Per “casual-elegante” si intende un outfit distinto ma non necessariamente composto. Questo stile infatti può essere indossato nella vita di tutti i giorni, risultando un vero e proprio passe-partout, adatto per l’ufficio ma anche per uscire con gli amici o con i parenti. In questo caso è fondamentale la scelta dei colori e dei tessuti mixabili tra di loro pur rispettando i contrasti e gli abbinamenti cromatici e unendo tessuti appartenenti alla stessa stagione (ad esempio la lana non verrà unita al lino). Chi non ha molta abilità nell’accostare colori, può richiedere il supporto di una consulente d’immagine o di una fashion stylist. Molto utile inoltre l’uso della ruota di itten, asso nella manica di moltissimi professionisti del settore moda.

Gonne e scarpe

Le gonne e le scarpe sono i capi più difficili da scegliere quando si realizza un outfit casual-elegante. Per quanto riguarda la gonna ad esempio è possibile optare per quelle a tubino, in stile cerimonia, abbinabile ad una maglia oversize o una camicia morbida non troppo fasciante. Molto gettonati anche i gonnelloni, non troppo vaporosi e che tendono a raggiungere la caviglia. Per quanto riguarda le scarpe invece, molte persone amano abbinare vestiti eleganti alle sneakers, ovvero le classiche scarpe da ginnastica. L’idea in questo caso è vincente se la persona è molto giovane. In caso contrario, si potrebbe optare per una scarpa molto elegante, come ad esempio il mocassino, unito ad un jeans skinny.

Ecco quindi che i consigli da seguire per risultare perfettamente eleganti e allo stesso tempo casual sono alla portata di tutti. Pratici da mettere in atto e soprattutto realizzabili anche grazie all’aiuto di figure professionali che si sono formate appositamente per adempiere alle necessità dei più vanitosi.