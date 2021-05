Come si fanno le quotazioni immobiliari oggi

Non è facile per chi si trova a dover offrire la propria abitazione stimarne l’effettivo valore. Questo per vari motivi, a partire dal fatto che spesso si propone una casa vuota, o comunque con una minima quantità di arredi, che quindi non risulta particolarmente appetibile. Oltre a questo chi di professione propone quotazioni per gli immobili tiene conto di una lunga serie di elementi per ottenere la cifra finale. Per questo motivo rivolgersi ad un’agenzia immobiliare è spesso la soluzione migliore: un team di professionisti ci offrirà tutta la competenza necessaria per questo specifico compito. Oltre ovviamente a poterci proporre anche l’opportunità di trovare una nuova abitazione.

Stimare il valore di una casa

I consigli di chi è del mestiere

Gli elementi da considerare

Sul sito www.passione-immobiliare.it/valutazioni-immobiliari ad esempio, troviamo una chiara descrizione di come si fanno le quotazioni delle immobili, oltre ovviamente a tutti i contatti necessari per trovare l’aiuto che ci serve. Partiamo dal comprendere quali sono gli elementi che rendono interessante un immobile o una casa. Chi non è del mestiere si sofferma a considerare soprattutto le dimensioni di una casa: per fare un esempio pratico, tutti ritengono che un appartamento di 100 metri quadrati sia più costoso di uno di 70 metri quadrati. In realtà le cose non funzionano propriamente così; o meglio, sì le dimensioni di un appartamento sono uno degli elementi che permettono di farne una corretta valutazione, ma ve ne sono altri. A partire dalla qualità delle finiture, sia del singolo appartamento che dell’immobile in cui è inserito; per poi passare al tipo di impianti e dotazioni disponibili, alla presenza di balconi o di spazi all’aperto, alla posizione dell’appartamento rispetto ai servizi.

Valorizzare al meglio una casa

L’aiuto offerto dal rendering immobiliare

I consigli degli esperti

Ci sono poi vari accorgimento che permettono di rendere più appetibile un’abitazione. Oggi alcune agenzie immobiliari selezionate offrono la possibilità di utilizzare il rendering immobiliare. Si tratta di sfruttare alcuni software, che permettono di dare vita a una mappa 3D dell’abitazione, riveduta e corretta. Attraverso questo tipo di software si crea una versione virtuale dell’abitazione, inserendovi gli arredi più adatti, modificando i colori delle pareti, ampliando le finestre o anche proponendo alcuni semplici interventi di ristrutturazione. In questo modo il potenziale cliente oltre a visionare la casa così com’è, ha la possibilità di vederla anche come potrebbe essere, dopo aver apportato tutte le migliorie possibili. Questo permette non solo di rendere più interessante la casa, ma anche di aumentarne significativamente il valore di mercato.

Le caratteristiche che rendono interessante una casa

Come cambiano i gusti degli italiani

Le zone giorno openspace

Effettivamente negli ultimi anni i gusti degli italiani sono molto cambiati per quanto riguarda le abitazioni. A partire dal fatto che oggi sempre più persone prediligono le zone giorno openspace, con la cucina a vista sul soggiorno. Molti poi apprezzano in modo particolare la disponibilità di uno spazio all’aperto, anche fosse solo un terrazzo. In più la posizione di un immobile rispetto ai servizi è sempre più importante, una consapevolezza che è cresciuta in seguito ai lock down correlati alla pandemia da coronavirus.