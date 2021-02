Impermeabilizzare con la poliurea a spruzzo

La poliurea è un materiale isolante utilizzato da vari decenni in edilizia. La si può sfruttare in modo efficace per tantissime diverse applicazioni. Di fatto si tratta di un fluido, che viene spruzzato sulle superfici da impermeabilizzare, formando una guaina continua e perfettamente coesa con il supporto. I risultati sono ottimali e rendono questo materiale particolarmente interessante per tante diverse applicazioni.

Quando si utilizza la poliurea a spruzzo

Effettivamente i campi di applicazione della poliurea a spruzzo sono molteplici. Si può usare questo isolante in una struttura nuova, sopra un supporto cementizio o di altra natura. Spesso però la poliurea è utilizzata per le ristrutturazioni, anche di grande entità. Le sue caratteristiche la rendono ideale per l’isolamento dei tetti e delle superfici piane, ma anche per queste inclinate o verticali: il fluido dopo la posa secca in pochi secondi, cosa che impedisce sgocciolature o problematiche che riguardano le differenze di spessore della superficie isolante. La si utilizza anche per l’impermeabilizzazione di vasche in vetroresina, come ad esempio per piscine o vasche di raccolta dell’acqua. Si tratta infatti di un materiale che, una volta posato, può entrare in contatto con liquidi potabili, anche perché è completamente priva di solventi. Oltre a questo resiste ai cambiamenti di temperatura e agli shock termici.

Come si posa la poliurea

Come abbiamo già accennato, questo materiale isolante si posa a spruzzo, andando a ricoprire con uno strato uniforme la superficie da isolare. È perfettamente resistente alle infiltrazioni, quindi la si può spruzzare anche su superfici che presentano piccole crepe o leggere discontinuità, mantenendo comunque le caratteristiche peculiari dello strato isolate finito. Per poter posare la poliurea è necessario avere a disposizione apposita attrezzatura, che solitamente solo ditte specializzate possiedono. Chi desiderasse quindi sfruttare questo tipo di materiale dovrà contattare un’azienda che offra tale tipo di servizio.

Le ristrutturazioni

La poliurea a spruzzo trova particolare applicazione nelle ristrutturazioni. La sua versatilità infatti consente di risolvere diverse problematiche che riguardano infiltrazioni, presenza di muffa e umidità all’interno degli edifici, distacchi dell’intonaco, facciate degradate, scantinati che si allagano frequentemente, infiltrazioni di vasche e piscine, all’interno e all’esterno. La comodità del materiale di isolamento di cui stiamo parlando è proprio quella di poterlo posare in tutte queste situazioni, risolvendo alla radice qualsiasi tipologie di infiltrazione e rendendo le superfici trattate perfettamente idrorepellenti e isolate dall’umidità. Oltre a questo è importante ricordare che la poliurea è anche resistente al calpestio, la si può quindi utilizzare per rinnovare terrazzi o altre superfici calpestabili.

Perché preferire la poliurea

Chi decide di utilizzare la poliurea a spruzzo per isolare un terrazzo o per una vasca in vetroresina con perdite e infiltrazioni lo fa per vari ottimi motivi. Il primo è l’efficacia della poliurea, anche su strutture che non dovranno essere rinnovate completamente dal punto di vista di opere murarie o simili. Oltre a questo lo strato isolate posato è resistente alle intemperie e all’usura e perfettamente coeso al supporto sottostante. In più gli interventi di isolamento con poliurea tendono ad essere meno costosi rispetto a quelli effettuati con altre tipologie di materiale.