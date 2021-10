Zuppa di gnocchetti di gambero: come preparare la ricetta asiatica a casa tua

Zuppa di gnocchetti di gambero: come preparare la ricetta asiatica a casa...

Se sei un appassionato/a di cucina asiatica, allora non puoi certamente sottovalutare la bontà della zuppa di gnocchetti di gambero. Una ricetta che può spaventare per la sua apparente complessità, ma che nelle prossime righe abbiamo cercato di semplificare e sintetizzare, permettendo così a chiunque di poter prendere parte a questo delizioso piatto.

Partiamo dagli ingredienti, e vediamo poi quale procedura devi seguire per ricrearla a casa tua!

Gli ingredienti

Gli ingredienti per la zuppa di gnocchetti di gambero sono:

20 involucri circolari di ravioli di gamberi (shui jiao)

Una piccola ciotola d’acqua per sigillare gli involucri

I maggiori ingredienti ti serviranno però per il ripieno:

16-20 gamberi freschi medi (circa 400 g), sgusciati e tritati grossolanamente

½ cucchiaino di sale

1 cucchiaino di amido di mais

2 cucchiai di castagne d’acqua tritate

1 cucchiaio di cipollotti tritati

Pepe bianco macinato a piacere

1 cucchiaino di olio di sesamo

Ancora, per la zuppa ti serviranno:

2 cucchiai di olio

2 spicchi d’aglio, tritati

1¼ litri (5 tazze) di brodo di gamberi, pesce o pollo

100 g di senape verde, tagliata in lunghezza

1 cucchiaio di cipollotti tritati

1 cucchiaio di foglie di coriandolo tritate

1 cucchiaino di olio di sesamo

La preparazione

A questo punto, possiamo procedere spediti con la preparazione della ricetta. Inizia unendo tutti gli ingredienti del ripieno e mescola bene. Metti 2 cucchiaini colmi di ripieno su un involucro circolare. Inumidisci metà del bordo circolare con un po’ d’acqua e piega l’involucro a semicerchio.

Per preparare la zuppa, scalda 2 cucchiai d’olio in una casseruola e soffriggi l’aglio fino a quando è fragrante. Aggiungi il brodo, il sale e la senape e portare a ebollizione. Quando la zuppa arriva ad ebollizione, aggiungi i wonton e fai bollire per 5 minuti, poi mescola con 1 cucchiaino di olio di sesamo e togli la zuppa dal fuoco. Guarnisci con i cipollotti tritati e le foglie di coriandolo e servi subito.

Le dosi della ricetta sopra esposta sono per 4 persone. Il tempo di preparazione è di circa 30 minuti, quello di cottura è di altri 10 minuti.

Ti ricordiamo inoltre:

combina i cipollotti, i gamberi e le castagne d’acqua per il ripieno

riempi l’involucro rotondo poi piegare a metà per formare un semicerchio

la senape, che in Asia è conosciuta anche come chye sim, choy sum o cavolo cinese fiorito, è una verdura a foglia verde con steli croccanti. Disponibile nei supermercati, il chye sim “originale” è altresì sempre più disponibile anche nei Paesi occidentali

gli involucri per gnocchi, conosciuti anche come involucri wonton, sono involucri quadrati o rotondi fatti di farina, uova e acqua. Quelli sottili sono usati per le zuppe mentre quelli più spessi sono usati per friggere. Sono venduti nelle sezioni frigo o freezer dei supermercati.